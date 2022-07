Češi na mezinárodní scéně. ENTERPRISE z kola ven, Dynamo Eclot jdou na EYEBALLERS

1xBet Series je v plném proudu a máme za sebou několik výsledků vyřazovací části. Po eSubě, která se do Playoff ani nedostala, končí v soutěži také ENTERPRISE. Dynamo Eclot naopak živí své šance na dobré umístění. V případě vítězství nad EYEBALLERS by měli dva pokusy na proniknutí do Grand Finále.