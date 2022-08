CapseN z DNE: Kdo viděl Formuli 1 tak ví, že do toho sedla jdeš s tím, že si nejlepší

Lukáš "capseN" Koláčný ale zároveň dodává, že "Kdo viděl Formuli 1 tak ví, že do toho sedla jdeš s tím, že si nejlepší a ne horší, jak někdo jiný. Jinak to nikam nedotáhneš."

V rozhovoru během mediálních dní AWP hráč Dynama Eclot prozradil, že hrát zápasy proti jeho bývalému zaměstnavateli Entropiq jsou pro něj speciální a baví ho. Že by v něm přitom byly negativní emoce rezolutně odmítl.

DNE v Sazka eLEAGUE stále čekají na medaili

Dynamo Eclot jsou letošními mistry ČR, na větší zářez v Sazka eLEAGUE ale čekají. Jarní split, v jehož základní části se tým skvěle prezentoval, nakonec skončil bez medaile. To, když v semifinále pardubická skvadra podlehla ENTERPRISE a nezvládla ani duel o bronz s Entropiq Prague.

V podzimním splitu vzhledem ke stabilitě v sestavě a schopnostem mohou DNE pomýšlet i na nejvyšší příčku. "Nevím jestli je čas, ale myslím, že máme předpoklady pro to, abychom SINNERS porazili," prozradil Vít Pohlot.

Pro Lukáše Koláčného by byla zážitkem už jen samotná účast na velké stagi For Games. Aby se tak stalo, musí tým proniknout minimálně do semifinále. "Určitě je to pro nás motivace. Na For Games jsem ještě nehrál, tak doufám, že se poštěstí," uzavírá.