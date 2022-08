Poteče modrá krev nebo eSuba ve splitu překvapí? Desty v roli trenéra kočíruje novou sestavu

Ta tam jsou časy, kdy eSuba vystoupala až do největších sfér Sazka eLEAGUE. Na jaře 2020 získala stříbrné medaile a poté na podzim bronz. Letos zatím doputovala jen do čtvrtfinále. Dokáže pozměněná skvadra modré krve pod taktovkou coache Destyho urvat účast na For Games? Podívejte se na video rozhovor právě s novým trenérem.

Dominik "desty" Černý dostal šanci od vedení eSuby zhostit se pozice trenéra. "Vážím si toho hodně. Je to pro mě nová výzva, nový postoj k té hře celkově. Takže se určitě na to těším a jsem strašně rád, že mám takovou možnost," řekl v rozhovoru během mediálních dní Sazka eLEAGUE.

A jestli je připravený v případě, kdy vypadne jeden z hráčů ze soupisky, zaskočit a ponořit se do hry jako player? "Určitě ano," odpovídá rezolutně. Možná se tak můžeme dočkat tomkeejse 2.0 v kabátu eSuby.

Dvě nová jména, blogg1s zůstavá na wipu

Další změnou v sestavě modrokrevných jsou dvě nové tváře v podobě m1keyho a luka. Lukáš Hrabčík si už za eSubu v minulosti zahrál, Jakub Krausko je čerstvou akvizicí organizace z Prahy.

Jistota na wipu zůstává. Dominik "blogg1s" Janita je vůdcovským typem a s novou sestavou v zádech i s pohledem trenéra destyho by eSubáci rádi znovu okusili atmosféru offline eventu na For Games.

Pro to musí udělat jediné - kvalifikovat se do Playoff a v něm přejít přes čtvrtfinále. A co se stane pak na herním festivalu v Letňanech, se uvidí. Inspirací může být League of Legends sestava eSuby, která na Hitpoint Legends v rolu underdoga nakonec vystoupala na samotný vrchol.