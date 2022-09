NEOFRAG půjde v Melbourne do zápasu o postup do Play-off. Jeho OG nestačilo na Entropiq

Marná sláva. Před časem sestava Adama Zouhara zvítězila nad favorizovanými FaZe, teď to proti ruské soupisce Entropiqu nevyšlo. Pravda, hrálo se na jednu mapu. OG navíc bude mít ještě šanci urvat na ESL Challengeru Play-off. V Decider zápasu vyzvou buď Wings Up nebo EG.

El1an a jeho skvadra ve službách pražské organizace Entropiq dokázali, že právem svého času patřili do TOP 20 týmů světa. Nyní sice vypadli dokonce z nejlepší třicítky žebříčku hltv, ale po zápasech jako s OG se tenhle stav může rychle změnit.

V duelu hraném ve formátu bo1 svedl NEOFRAG bitvu s ruským soupeřem na mapě Mirage. Přestože OG ovládlo první polovinu 8:7, nakonec se z vítězství radovali jejich sokové. Entropiq ukradli Adamu Zouharovi jistotu postupu do Play-off a triumfovali 16:13.

Řádil především mir, který zapsal 32 fragů a jen 19 smrtí. Na druhé straně to bylo o poznání horší, jediný kdo zůstal v kladných číslech byl sniper degster. OG čeká zítra duel o postup do vyřazovací části. Utká se s vítězem utkání WIngs Up - EG.