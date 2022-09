Sazka eLEAGUE OPEN: Představí se mladí eSubáci i bývalý hráč ENTERPRISE

Rozbíhá se druhá otevřená možnost pro týmy dostat se mezi tuzemskou smetánku. Pravda, cesta je to daleká a svízelná, ale proč to nezkusit? V Sazka eLEAGUE OPEN, které se odehraje večer se představí třeba eSuba Youngsters nebo bývalý hráč ENTERPRISE stinx.

eSuba Youngsters se bude snažit opět získat postupový slot. V minulém kvalifikačním cyklu došla až do finále, to ale nakonec vzdala. Z vítězství se tak radovala sestava Last Dance. Uvidíme tedy, jestli pro tenhle tým kvalifikace na Sazka eLEAGUE bude opravdu posledním tanečkem, nebo se třeba probojují až mezi účastníky příštího splitu.

Zajímavé bude také sledovat tým alza666, kde se podle všeho objeví nedávný hráč ENTERPRISE Matěj "stinx" Štorek.

Mezi další zapsané týmy patří Game Pulse, SINERGY, Arrax Team a další. Informace i výsledky v pavouku najdete na tomto odkazu.