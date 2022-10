Kam doletí v roce 2023 zlatý sršeň Carzzy? Hráč Vitality dostal svolení hledat si angažmá

Ve Vitality bude v prosinci přesně rok. Pokračování je ale ve hvězdách. Matyáš "Carzzy" Orság dostal od Golden Hornets (Zlatí sršni) příležitost hledat si pro rok 2023 nové působiště. Talentovaný botlaner to oznámil na svém twitteru.

"Stále mám kontrakt s týmem Vitality, ale dovolili mi si hledat pro rok 2023 další možnosti," napsal na twitteru Carzzy. Scénářů, jak se situace kolem Orsága vyvine, je hned několik.

Může po něm sáhnout jeden z velkých světových týmů. Kromě LEC by mohla přijít i nabídka z LCS. Čistě teoreticky může Carzzy, v případě, že ztroskotá jeho hledání nového angažmá, zůstat ve Vitality - pokud tedy, jak tvrdí, je stále pod smlouvou a Golden Hornets budou českého botlanera nadále chtít vytížit. Nejméně pravděpododným scénářem pak je návrat domů, na tuzemskou LoL scénu.

Na tweet Carzzyho zareagovala organizace BISONS ECLUB, ve které momentálně působí další Čech random. Pokud by ale nabídka byla myšlena vážně, i tak není příliš pravděpodobné, že k dohodě dojde. Účast ve španělské Superlize by pro Matyáše byl kariérní sešup.

Zlatá éra v MAD Lions

Je mu stále teprve 20 let, zkušeností už má ale na rozdávání. Do kontinentálního LoLka pronikl v Německu, kde si udělal jméno v berlínském týmu BIG. Nejúspěšnéjší štací bylo jeho následné působiště ve Španělsku, kde s krajanem a parťákem Humanoidem pro MAD Lions vybojovali v roce 2021 dvě zlata ze splitů LEC (jaro, léto).

Zatímco Marek Brázda se upsal Fnatic, Matyáš Orság zamířil do Vitality. Jejich cesty se rozdělily a každá nabrala jiný směr. Humanoid aktuálně září na Worlds a svůj celek dotáhl v Mexiku v Play-in fázi až do hlavní části prestižního turnaje. To Carzzy na průlom s Golden Hornets čeká a možná právě tohle je jedním z hlavním důvodů jeho rozhodnutí změnit dres.

