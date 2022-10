SINNERS touží po dalším titulu Sazka eLEAGUE. "Jinou variantu si nepřipouštíme," vzkazují

Semifinálovým zápasem SINNERS vs. eSuba začíná závěrečná část podzimního splitu CS:GO Sazka eLEAGUE. Hříšníci mohou vybojovat šesté zlato. Nikdo jiný v historii největší esportové ligy v Česku zatím titul nevyhrál. " Zlepšujeme se každým týdnem a myslím, že to konečně začínáme i ukazovat," říká coach Tomáš "tomkeejs" Tomka. Více v rozhovoru.

Za dveřmi máme For Games. Jak je tvůj tým připravený? Načasovali jste správně formu?

Zlepšujeme se každým týdnem a myslím, že to konečně začínáme i ukazovat. Nemohu říct, že máme top formu, ale do turnaje jdeme sebevědomě

Takže nic jiného než titul nepřipadá v úvahu? Bylo by to zklamáni?

Bylo by to velké zklamání pro všechny, ale takovou variantu si nepřipouštíme

Prvním krokem bude eSuba, v čem je nebezpečná ?

Tomáš Asi jejich crazy playe, které jim poslední dobou docela vychází, ale když budeme hrát naší hru, tak by nás neměli ničím překvapit.

Pomsta za MČR Tour

Koho tipuješ na druhého finalistu?

Budou to klasicky ENTERPRISE, nemyslím si že je Entropiq Prague mohou nějak ohrozit.

Mají podle vás na to EP, aby vás obrali o titul? Co udělat jinak než v duelu 3. místo na MČR Tour v Praze?

Kvalitní tým to určitě je, ale stejně si myslím, že jsme ještě o krůček napřed. Stačí jít do zápasu v trošku jiném mentálním rozpoložení než naposled a zvládneme to.

A co skřípalo v tom předchozím případě, když píšeš, že rozpoležení nebylo ideální?

Řekněme, že v hlavách bylo zklamání z předešlé prohry proti BNE, ale detailněji bych to tu asi nerozebíral.

Jasně, rozumím. Historie s BNE je dost komplexní. Pojďme se posunout k For Games. Jak se těšíš na atmosféru LANky a nemrzí tě že si jí nevychutnáš jako player? Přece jen si chvilku v sestavě SINNERS zaskakoval.

Jestli atmosféra bude minimálně jako minulý rok, tak je určitě na co se těšit. Je to cítit jak z mojí pozice tak z pozice hráče. Nemrzí mě to, protože se cítím na pozici coache momentálně líp a cítím že mohu týmu nabídnout více než jako hráč.