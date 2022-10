20 dní do IEM Rio! NEOFRAG si užije první Major, ukáže se frozen i ex-tým Zera. G2 mají smůlu

Už je to nějaký ten den, co skončily všechny turnaje Regional Major Rankings. Ty přinesly několik highlightů. Z pohledu českých fanoušků to je postup OG s Adamem Zouharem. Slováky zas bude reprezentovat rifler MOUZ David Čerňanský. Poštěstilo se i bývalému týmu hříšníka Patrika Žúdela GamerLegion nebo nemesis SINNERS Bad News Eagles. Na Major do Ria se naopak nepodívá sestava G2 Esports.