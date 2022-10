Mistrovství Slovenska ovládla ryze česká sestava Dynama Eclot, eSubu "zkrotila" 3:1

Dobře rozjetý modrý vlak linky eSuba se zastavil těsně před mistrovským pohárem pro vítěze slovenského šampionátu. Dynamo Eclot byl nad síly stříbrného celku z For Games. Pardubická organizace tak částečně napravila fiasko z podzimního splitu Sazka eLEAGUE, kde skončilo jejich působení už ve čtvrtfinále a hrobařem byla právě eSuba.

Dynamo Eclot, které disponuje ryze českým "materiálem", šlo do Grand Finále ve slovenské Nitře s výhodou jedné mapy. To proto, že na turnaji ani jednou neklopýtla a do boj o zlato šla z Upper Bracketu.

Naopak eSuba se po porážce s DNE musela znovu nadechnout v Lower Bracketu na úkor Entropiq Prague, kterou poslala předčasně na vlak do České republiky. Zeleným maskám nicméně patří kredit, protože hned na úvod prohrály s ENTEPRISE. Leckr a jeho banda pak ve spodním pavouku vyřadila Sampi a následně Cryptovu. Modrokrevní ale už byli nad jejich síly.

Rekapitulace čtvrtfinále Sazka eLEAGUE

Ecloti i eSubáci se střetli na Slovensku dvakrát a dvakrát z toho byla výhra pro Dynamo. To mělo na své soupeře velkou pifku, poté co je pro mnohé senzačně - byť jak se pak ukázalo právem - vyřadili ve čtvrtfinále podzimního splitu Sazka eLEAGUE.

V Grand Finále se do modra zbarvila jen jediná mapa, jinak dominoval capseN a jeho tým. Nejvíce se dařilo Vítkovi "nbqq" Pohlotovi, který si připsal zdaleka nejvíc fragů (57) a padl pětačtyřicetkrát. Zápas tak končil s pozitivní bilancí +12.

Na druhé straně, co se týká statistik, úplně prodpadl luko, za kterého musel v dříve na LANce ve slovenské Nitře zaskakovat trenér Desty. I tak je druhé stříbro v krátké době, navíc v konkurenci týmů jako ENTERPRISE, Sampi nebo Entropiq, pro eSubu velkým úspěchem.

Dynamo Eclot československému esportu dokázalo, že patří k absolutní špičce na scéně a musíme s nimi počítat třeba do blížícího se Mistrovství České republiky. SINNERS na MSR nestartovali.

Turnaji ve hře FIFA kralovala Cryptova

Na mistrovství Slovenska se dostalo i na populární virtuální fotbal FIFA. V něm svedli souboj ostravsko-pražský souboj hráči Cryptovy a AC Sparta Praha.Radovali se první jmenovaní. DRmi a Steeking porazili v nedělním finále duo Seron a Cristy.

“Jsme rádi za vítězství, před začátkem turnaje jsme si žádné cíle nedávali, šli jsme zápas od zápasu a nakonec se to vyplatilo. Se Steekingem hrajeme podobný herní styl, takže spolupráce mezi námi fungovala na výbornou a skončila prvním místem” komentoval hned po turnaji DRMi10.