Naladěný z bootcampu a motivovaný brazilským publikem. Karrigan vyhlíží další titul na Majoru

"Dnes začíná Major. S emocemi je to nahoru, dolu, jedna věc je ale jistá. V aréně během skupinové fáze uvidíme bláznivé brazilské fanoušky. Mají vášeň dělat neuvěřitelnou kulisu od prvního dne," napsal legendární dánský IGL karrigan na twitter při příležitosti startu IEM Rio 2022.

Největší Major v historii

Očekává se, že dění v Riu de Janeiru se propíše do historie nejen Counter-Striku. Měl by to být dosud největší Major, ostatně jeho organizátor ESL si nic jiného nepřipouští. Za pravdu jim dává nejen načasování, ale hlavně vůbec první turnaj takové velikosti na jihoamerickém kontinentu. Event startuje Challenger Stagí dnes.

Finn Andersen si podporu fanoušků vždy užívá a umí s bujarým publikem skvěle pracovat. Místo konání Majoru je tak pro něj vedle úspěchů na herním kolbišti šancí opět probudit v sobě duši showmana.

Silná sestava FaZe

Karrigan se vedle svých individuálních schopností může spolehnout na skvělé spoluhráče. S Kanaďanem Twistzzem je ve FaZe Clanu od začátku loňského roku. Sniper z Lotyšska, Broky, hraje pod slavnou značkou už od roku 2019, Nor rain dokonce od roku 2016.

Sofistikovaně zamíchaný koktejl doplnil ještě estonský rifler Ropz. "Poslední dílek do skládačky," řekl o jeho letošním přestupu do americké organizace karrigan.

Musíme mu dát za pravdu. FaZe letos dominuje. Vítězství na Majorech v Antverpách a Kolíně nad Rýnem, v Katovicích a sesazení z trůnu světových vládců NAVI je tomu důkazem.

Před brazilským vrcholem sezony navíc karrigan a spol. absolvovali devítidenní bootcamp. Veškerá koncentrace a energie tak jde na to, aby FaZe zkompletovali letošní Major´s hattrick. Podaří se jim to?