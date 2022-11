ROZHOVOR: Zur1s se chystá na turnaj do Francie, čeká ho oběd se ZywOoem a možná i klání na serveru

Čeká tě s KWERTZZem offline turnaj ve Francii La Coupe, kde se představí i legenda ZywOo, jak se těšíš?

Extrémně moc. Už máme potvrzené, že půjdeme na jídle se ZywOoem, protože on je také pod Prodigy Agency, a i na to se hrozně těším. Jsem zvědavý, jaké to bude... ani nevím, co od toho čekat... ale kdo může říct, že si se ZywOoem zajdeš na jídlo.

To je jasné, je to legenda, páteřní hráč slavných Vitality. Chtěl by ses s ním setkat v duelu, jaká by to byla výzva pro tebe?

Jede tam v dost silném mixu, ale pořád je to mix. Je stokrát lepší hráč v mnoha ohledech, ale jsem zvědavý, jestli budu schopný nějak konkurovat. Uvidíme. Výzva to je sama o sobě, fakt nemáš co ztratit s takovým hráčem.

Odjíždíte s nějakými ambicemi?

Ambice určitě jsou. Myslím si, že všechny týmy, které startují jsou hratelné. I ten mix se ZywOoem... Můžeme překvapit, ale můžeme i hodně zklamat. Jedu tam s tím, že se to může vyhrát, ale na druhou stranu nemám největší ponětí, co od toho turnaje čekat.

Proč jste se vlastně rozhodli podepsat v Prodigy Agency?

Mně se líbí celkově ten systém. Není tam žádný buyout, to znamená, že kdybych chtěl jít do nějakého top týmu, tak tam můžu okamžitě, bez jakýchkoliv problémů. Ta agentura mě jen zastupuje, nebude mi brát třeba 20 procent z platu a tak. Jedna z nejhlavnějších věcí, která mě přesvědčila do Prodigy jít, je že tam působí kouč se zkušenostmi, který mi hodně pomůže.

KWERTZZ mě nepřestává překvapovat

Hráli jste spolu i v Universe na MČR. Teď jako Prodigies. Chtěl bys být s KWERTZZem v budoucnosti součástí nějakého týmu nebo je spíš možnost, že se vaše cesty rozdělí?

KWERTZZ je stejná povaha člověka jako jsem já. Zatím vždycky, když jsem s ním hrál v týmu, tak já běhal pro killy, on běhal pro killy a vlastně to nikoho nebavilo. Nikdy jsme to nebrali tak vážně. Jak v Brute, kde to byl joke od začátku až do konce, tak to samé v Universe. To nebyl joke sice, ale neměli jsme čas trénovat a brát to tak vážně.

Od té doby, co s ním hraju teď v Prodigy, tak se nepřestávám divit. Věděl jsem, že je dobrý hráč, že má neskutečný aim, ale nepřestává mě na serveru překvapovat. Je vidět, jak se hráč snaží tak na půl a pak jde do toho naplno.

Přichází v úvahu konkrétně u tebe podpis s nějakou CZ/SK organizací? Nebo si chceš "vystřílet" místo v nějaké organizaci mimo hranice?

Český tým připadá v úvahu, ale zatím ještě počkám. Uvidím, co přijde za offery, jestli nějaké. Upřímně se ani moc nezajímám, jaké tady budou změny, i když jsem slyšel, že velké. Kdybych nějakou nabídku dostal, tak nad ní určitě zauvažuji.

Nebaví mě stát na místě, chci něco dokázat

Jsou nějaké československé týmy, se kterými si už nedovedeš představit vůbec svoji budoucnost? A proč?

Vždycky to beru podle hráčů. Podle mého jenom hráči určují, kde je dobré a kde špatné hrát. To je pro mě primární. Už chci konečně nějaký posun - ne pořád hrát do kolečka tady dvě ligy - chci víc.

Dělám pro to maximum, trénujeme každý den, snažím se učit všechny možné aspekty hry a doufám, že se mi to podaří. Za rok bych chtěl hrát v Evropě nebo nějakém top CZ/SK týmu, který se nespokojí jen s tím být na scéně do TOP 6. Chci něco dokázat, už mě nebaví stát na místě.