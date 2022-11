Mistrovství světa Bali: V repre se opět sejdou blogg1s s leckrem. Slováci vysílají domácí hvězdy

Blogg1s, leckr, MoriiSko, AJTT a HONES. To je pětice, která byla povolána plnit reprezentační povinnosti na světový šampionát v CS:GO na Bali. V offline kvalifikaci IESF World Esports Championship 2022 se představí 13 týmů - tři z nich postoupí do hlavní fáze turnaje. "Do zbraně" půjdou Češi poprvé 2. prosince. Slovensko na MS poskládalo jeden z nejsilnějších týmů.