NEOFRAG očima parťáků z OG. "Když jsme naživu jen my dva, přecházíme do česko-polštiny," říká F1KU

Exkluzivně pro Sazka eLEAGUE se spoluhráči Adama Zouhara z OG rozpovídali o jeho osobnosti, silných stránkách a herním zanícení. Maciej "F1KU" Miklas zmiňuje, že občas když se ve dvou dostanou do clutche, přechází do polštiny a češtiny. "Je to úžasný a zábavný kluk," dodává F1KU. I flameZ si NEOFRAGA v týmu pochvaluje. "Jak říkáme my v Izraeli, má zlaté srdce," tvrdí Shahar Shushan.