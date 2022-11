MATYS a The eLiVe spolu v repre. "Erikova práce je pro mě nevyčíslitelná," vzdává hold rifler Sampi

Na Mistrovství světa na exotickém Bali startují také reprezentanti Slovenska. Tým je složen z hráčů Sampi a ENTERPRISE. Matúš "MATYS" Šimko si tak po čase opět zahraje s IGL Erikem "The eLiVe" Sithem. Společně pálili za EP. "Človek často zjistí hodnotu něčeho, až když to ztratí. Erikova práce, hlavně ingame, je pro mě extrémně vzácná až nevyčíslitelná," vysekl poklonu rifler Sampi. Více v rozhovoru.

Pojďme rovnou k tomu nejpodstatnějšímu, co tě v úvodu prosince čeká. Jak se těšíš na blížící se šampionát v CS:GO?

Teším sa nesmierne, reprezentovať svoju krajinu je veľká pocta obzvlášť tak ďaleko od domova. Názov Majstrovstvá sveta vo mne vyvoláva veľmi dobré myšlienky a pocity a určite si naplno užijem každý moment na turnaji.

Šampionát hostí exotické Bali. Jakou atmosféru čekáš a je to, pro tebe osobně, nejdál na světě, kde si na offline eventu hrál CSko?

Bali je jedna z mojich vysnených krajín ktoré by som rád navštívil, no vôbec by som nečakal že to bude tak skoro a k tomu ešte aj z veľkej časti kvôli CSku. Skúšam nepremýšľať nad tým všetkýmm hlavne čo sa týka atmosféry, a celkovo okolo toho turnaju chcem si tie emócie nechať na poslednú chvíľu, keď tam priletím. Jednoznačne to bude najďalej od domova, predsa Bali nie je za rohom (smích).

V jednom z našich prvních rozhovorů si prozradil, že si z "malé dědinky na Slovensku". Teď reprezentuješ celou zemi. Bude to pro tebe v tomto ohledu speciální?

Pre mňa osobne je to veľmi špeciálne, neviem ako pre ostatných. Mal som tu česť už reprezentovať Slovensko minulý rok, no bohužiaľ kvôli turnaju V4 veľa hráčov nemohlo odohrať Majstrovstvá sveta, no tento rok to vyšlo perfektne. Som na to extrémne hrdý, reprezentácia Slovenska nie je každý týždeň, preto viem že to je hlavne pre mňa veľmi dôležité, máme veľmi dobrú zostavu a hlavne videl som ostatné teamy a určite môžem povedať že máme veľkú šancu dôjsť ďaleko, uvidíme ako sa s tým popasujeme.

Shledání s Erikem "the eLiVe" Sithem

Jak se těšíš na „obnovenou“ spolupráci s Erikem Sithem, se kterým si působil v ENTERPRISE?

Na spoluprácu s Erikom sa teším určite najviac, do tohto odvetvia by sedela veta, že človek často zistí hodnotu niečoho, až keď to niečo stratí. Erikova práca hlavne ingame je PRE MŇA extrémne vzácna až nevyčísliteľne.

Jste i po tvém odchodu z EP v kontaktu s Erikem? Dá se říct, že jste kamarádi?

V kontakte sme dosť často, myslím si, že môžem povedať že sme veľmi dobrí kamaráti aj po našom rozdelení z ENTERPRISE.

V týmu je také z EP "system". Znáš Tomáše? Jaký vztah máte, jak bys ho popsal jako hráče?

Tomáša poznám cca 2 roky, je to jeden z prvých hráčov, ktorého som si všimol na našej scéne ked som začínal. Tomáš nezažil jednoduché chvíle, čo sa týka kariéry CS:GO, bolo tam dosť smolných situacií, ktore sa mu udiali. Čo sa týka hry, Tomáš často obsadzuje štatisticky najťažšie role. Taktiež, kde je strašne málo akcie, čiže ani nie je možné od neho očakávať fragové výkony. Často v teamoch predvádza úplne iné role. Pre mňa je veľmi dobrý kamarát je to veľmi dobrá povaha do teamu, preto sa aj na spolupracovanie s nim za repre veľmi teším.

Tým je poskládaný velmi dobře. Věřím, že se dostaneme daleko

Zbytek reprezentace tvoříš ty a tví parťáci ze Sampi. Myslíš si, že tým je poskládaný dobře?

Tím je poskladaný za mňa veľmi dobre, hlavne rolami si myslím že to bude sedieť ingame, takže verím že sa dostaneme daľeko v turnaji a spravime čokoľvek preto aby sme vyhrali každý zápas.

Co říkáš na sestavu České republiky?

Zostava Českej republiky vypadá tiež dosť silne, taktiež ak si predstavím role tak to za mňa sedí - ako to je teraz poskladané.

A závěrem. Jaké máte ambice na Mistrovství světa?

Ambície sme si ešte neurčili, no ja dávno mam už pre seba určené, kedže som videl ostatné teamy a veľmi dobre poznám mojich spoluhráčov a čo dokážu, takže by som sa vôbec nečudoval keby turnaj vyhráme, no necháme sa prekvapiť pretože cesta BO1tkami dokáže byt veľmi zrádna a kludne vôbec nemusíme ani postúpiť zo skupiny.