Otevírá se forsyymu cesta do Evropy? Sprout se zbavili snipera a musí do Katovic najít náhradu

O potenciálních týmech ze světové špičky, které by mohly forsyyho angažovat, jsme už psali. V rozhovoru s šéfredaktorem HTLV Strikerem jsme se navíc dozvěděli, že je po bývalém sniperovi SINNERS poptávka dokonce i mezi týmy z druhé desítky globálního hodnocení.

"Nemluvím o angažmá ve světové desítce, ale třeba o týmu, který by se sem tam mohl dostat na ESL Pro League nebo kvalifikaci na Major," řekl Striker.

Forsyyho sága. EP, DNE nebo zahraničí?

Tuzemským mediálním prostorem rezonovaly zvěsti, že by se David Bílý mohl vrátit do ENTERPRISE a nebo se upsat Dynamu Eclot, které intenzivně hledá náhradu za capseNa. V souvislosti s pardubickou organizací se mluví také o blogg1sovi z eSuby.

Větší smysl by pro jedenadvacetiletého forsyyho ale určitě dávalo vydat se do zahraničí, kde by svůj talent mohl "obrušovat" v mnohem těžší konkurenci.

Sprout nyní na sociálních sítích sdělil, že už dál nepočítá s wipařem Fritzem "⁠slaxz-⁠" Dietrichem. V prohlášení tým vypíchl oddanost a vášeň, kterou německý sniper po dva roky přinášel do týmu. V poslední době ale na zmíněné přednosti nenavazoval statistikami. Organizace má navíc ty nejvyšší ambice pro příští sezonu, která pro ni odstartuje velkým turnajem v Katovicích.

Návaznost ve Sprout na oskara

Forsyy byve Sprout mohl jít ve šlépějích velezkušeného českého snipera oskara, který svojí kariéru s německou organizací spojil v roce 2020. Ostatně právě kvůli návratu Tomáše Šťastného do SINNERS, celá forsyyho sága započala.

Dočkáme se další přestupové bomby? Pokud ano, je více než pravděpodobné, že forsyyho uvidíme na již zmíněném IEM Katowice, kde bude startovat také jeho ex-kolega NEOFRAG nebo slovenský rifler frozen.