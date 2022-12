CS:GO Události roku 2022: Přestupy na CZ/SK scéně. Od milionového forsyyho až po návrat oskara

Forsyy: Big Deal jako náhrada za oskara

Přestupový trh už v úvodu roku odšpuntovala organizace SINNERS. Ta se musela vyrovnat s odchodem svého AWPera Tomáše "oskara" Šťastného. Limity na českém trhu byly omezené. Nakonec liberecká organizace sáhla po talentovaném sniperovi, který ji "pozlobil" ve finále na For Games 2021. Za talentovaného Davida Bílého z ENTERPRISE utratili SINNERS přes milion korun!

Forsyy ale do týmu bezvadně zapadl a začal rozvíjet svůj potenciál. Nakonec málem dotáhl jeden sen, který se nepodařil uskutečnit jeho předchůdci - postup na Major. V Bukurešti na RMR to jen těsně nevyšlo.

Jinak se téměř roční spolupráce po týmové stránce vyplatila. Hříšníci ovládli jarní split Sazka eLEAGUE a pachuť z nepovedeného For Games na podzim přebyli vítězstvím na Mistrovství ČR v Brně. Vyplatit se ve finále může nákup forsyyho i finančně. V současnosti je jedenadvacetiletý wipař na přestupové listině a částka, za kterou by mohl odejít může trumfnout i investici do jeho příchodu.

Sampi: Projekt milionových kluků a návrat legendy

Ještě vyšší finanční prostředky se rozhodl dát na novou sestavu majitel Sampi Jakub Jankto. Do týmu přitáhl dvě mladé slovenské pušky - Matúše Šimka a Lukáše Lintnera. MATYS, který přestoupil z EP, měl dokonce stanovit rekordní přestup na CZ/SK scéně a i sAvana1 z eSuby přišel s miliónovou cenovkou.

Velký rozruch také vyvolal návrat slovenské legendy Laca Kovácse. GuardiaN si prošel týmy jako NAVI nebo FaZe a platil za jednoho z nejlepších sniperů světa. Právě on si měl pod křídla vzít nový projekt Sampi. Stal se IGL a wipařem v jedné osobě a talentované spoluhráče dokonce u sebe ubytoval.

Než tým ale stačil naplnit svůj potenciál, dostaly se do hry zdravotní potíže, které Laca vyřadily. S bilancováním roku bohužel pro CZ/SK scénu musíme konstatovat, že ambicózní vize nevyšla. Jankto nicméně může tým oživit příchodem nového wipaře nebo získat nějaké finance zpět z případného prodeje Lintnera s Šimkem.

H4rn: Bulharský zlatý důl

Husarský kousek se povedl organizaci ENTERPRISE. Bulharského ostrostřelce Deyvida "h4rn" Bencheva přivedla zadarmo. Šikovný sniper si podmanil tuzemskou scénu a vedle forsyyho patřil k tomu nejkvalitnějšímu, co jsme mohli u nás vidět.

Zlatým hřebem byl podzimním split Sazka eLEAGUE, když Benchev dokázal dotáhnout svůj tým k prvenství na For Games.

NEOFRAG: Z Podještědí až na Major do Ria

Stoprocentně nejzásadnějším odchodem z CZ/SK scény byl přestup Adama Zouhara ze SINNERS do OG Esports. Hříšníci tím přišli o palebnou sílu, ale už delší dobu bylo jasné, že Česká republika je pro NEOFRAGa malá.

Do Podještědí do klubové kasičky zamířily jednotky milionů korun. NEOFRAG v novém prostředí skvěle zahrál na dvou turnajích organizovaných společností BLAST a dostal se jako druhý Čech v historii na Major. V Riu podával stabilní výkony, ale na větší průlom to nestačilo.

Zero: První Slovák v historii SINNERS

Hříšníci dlouho hledali náhradu. Překlenovací období zvládli s trenérem tomkeejsem v sestavě. Nakonec se dohodli s organizací GamerLegion a přitáhli vůbec prvního slovenského hráče ve své historii - Patrika Žúdela.

Zero se uvedl kvalitními výkony, ale už od začátku bylo jasné, že díru za NEOFRAGa nezacelí. Ostatně tím se všechny zúčastněné strany netajily. Na tuzemské scéně se hříšníkům střídavě dařilo, v kontextu zahraniční scény ale šlo o sešup dolů. Nakonec SINNERS končí rok 2022 jako české dvojky, poté co je přeskočili hráči Dynama Eclot.

Oskar: Velký comeback!

Listinu těch nejzajímavějších transferů uzavřeme tam, kde jsme začali - v táboru SINNERS. Ti si přichystali další přestupovou bombu až na poslední měsíc v roce.

Nejprve organizace oznámila, že forsyy zamířil na přestupovou listinu, načež přišla s novinkou v podobě angažování staronového snipera Tomáše Šťastného.

Oskar může být důležitou součástí pro návrat SINNERS tam, kam chtěli vždycky patřit - na trůn CZ/SK scény a do top 30 HLTV. Navíc tu je ještě cíl v podobě historického postupu na Major. Na to, jak se tah s oskarem vyplatil či vymstil si ale musíme počkat.