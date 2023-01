Slovák mezi světovou smetánkou. Frozen se dostal do výběru nejlepších 20 hráčů HLTV za rok 2022

"Mým cílem pro rok 2022 bylo dosáhnout pár play-off na důležitých turnajích a být konzinstentní nejen jako jednotlivce, ale i jako tým. Letos jsem opravdu nechtěl v žebříčku 20 nejlepších chybět," řekl frozen serveru hltv.

Tenhle závazek beze všeho splnil a vysloužil si 17. místo v hodnocení nejlepších hráčů uplynulého roku. Na růžích ale ustláno neměl. "To, že jsme se nedostali na Major v Antverpách byl pravděpodobně nejhorší okamžik roku. Když se na to dívám zpětně, bylo to jedno z nejtěžších období, které jsem zažil i jako člověk a tak jsem rád, že jsme na konec skončili na high levelu," dodal Čerňanský.

Služebně nejstarší hráč MOUZ

Frozen je v německé organizaci MOUZ už od roku 2019. Přišel krátce poté, co byl na lavičku posazený jeho krajan STYKO a v momentě, kdy český sniper oskar odcházel do Hellraisers. Navázat na tyhle dva playery bylo pro Čerňanského velkou výzvou, protože během jejich působení se MOUZ poprvé vyšplhali na 2. místo světového žebříčku.

Tohle umístění dokázal frozen vyrovnat během období, kdy hrál po boku karrigana s ropzem, kteří v současnosti působí v americkém FaZe Clanu. Na historický zápis z velkého turnaje si musel slovenský rifler počkat až do roku 2022.

Historické umístění na Majoru

MOUZ pro loňskou sezónu stavěli na frozenovi a australském In-Game Leaderovi dexterovi. V lednu pak podepsal maďarský AWPer torzsi. V březnu přišel německý entry fragger JDC, přesto se ale organizace neprobojovala na v úvodu zmíněný Major v Antverpách.

Blýskat na lepší časy se začalo v červenci, kdy tým došel do čtvrtfinále IEM Cologne. V srpnu pak přišel nahradil litevského Bymas hráč z Izraele xertioN. Následovala vyvedená 16. edice ESL Pro League, která vyvrcholila pro frozena a jeho kolektiv rovněž ve čtvrtfinále. Sebevědomí týmu začalo i díky tomu rapidně stoupat.

Veškeré úsilí se konečně vyplatilo v brazilském Riu. MOUZ dokráčeli až do semifinále a obsadili tak dělené 3. místo, což je nejlepší výsledek na Majoru v historii organizace.

O cílech pro rok 2023 jsem zatím upřímně nepřemýšlel. Jedna věc je jistá. Tenhle tým nemá žádný strop.

David "frozen" Čerňanský