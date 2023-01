BLAST: NEOFRAG září! Další zkouškou pro OG bude "najetý" FaZe. NAVI i G2 vstupní duely zvládly

Vedle Evil Geniuses, Vitality, OG a FaZe Clanu zvládl úvod na BLAST Premier: Spring Groups také vítěz světového finále z Abú-Dhabí G2 Esports. Ten si poradil 2:0 s berlínskými vyzyvately BIG. Větší drama na serveru nabídlo klání mezi NAVI a Ninjas in Pyjamas. Nakonec se v decideru radoval ukrajinský celek.

NEOFRAG ve špičce celého BLASTu

Adam Zouhar při vítězství 2:0 nasbíral proti Liquid 53 fragů, což je fantastické číslo. Vedle toho padl k zemi 35krát a i s dalšími solidními statistikami končil zápas s 2.0 Ratingem 1.36.

Vedle toho, že to byl nejlepší výkon celého utkání, se Adam zařadil také do TOP3 individuálních statistik všech startujících na Spring Groups. Lepší byla jen dvojice z FaZe Clanu - broky a hostující es3tag.

Zápasový program

Právě proti FaZe si v neděli NEOFRAG s OG zahraje o postup do Grand Finále skupiny, jehož vítěz postoupí rovnou do Spring Finals. Další dvojice vítězů v Upper Brackets utvoří: Evil Geniuses vs. Vitality a G2 Esports vs. Natus Vincere.

O třetí místa ve skupinách se bude hrát dvakrát derby. Vedle dánského matche mezi Heroic a Astralis se můžete těšit také na match dvou amerických organizací - Complexity a Liquid. Střetnou se také Ninjas in Pyjamas s BIG.