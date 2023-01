Do esportu přichází recese, myslí si CEO Cryptovy. Mluví o ozdravném procesu

"Obávám se, že po letech nízkých úrokových sazeb a levných peněz přichází recese a útlum, který se nutně v esportu musí také projevit," zastává názor Michael Blažík. Podle něj je ale Cryptova na těžší časy připravená díky rozumnému hospodaření.

Zároveň doufá, že by případná krize mohla nakonec celý ekosystém tuzemského esportu posunout. "Za mě to je ozdravný proces, kdy odpadnou věci, které nedávaly smysl, nebo si na sebe nebyly schopny vydělat. Lidé spadnou trochu na zem. Ti silní a stabilní to ustojí a ti slabší vyklidí pole pro nové," uvedl.

Rok 2022 byl pro Cryptovu rokem růstu

V interview pro týmové stránky se Blažík rovněž ohlédl za turbulentním loňským rokem. "Určitě to bude pro nás rok, kdy jsme se zařadili mezi profesionální českou špičku. Před rokem 2022 jsme si stanovili, že se ve všech relevantních herních titulech dostaneme mezi nejlepších pět republice, a to se nám víceméně podařilo," hodnotí.

"Obecně to byl zároveň pro nás rok růstu. Hledali jsme hráče a spolupracovníky, nastavovali týmovou kulturu a položili základy tréninkového procesu a spoluprací, ze kterých chceme v naší další činnosti těžit," dodal.

