Jak se hraje Dota 2: Vše, co potřebujete vědět o Sazka eLEAGUE | iSport.cz

Jak se kvalifikovat do ligy

Proběhnou celkem čtyři kvalifikační turnaje otevřené všem zájemcům v termínech:

Sobota 14. března od 17:00 (postupují 4 týmy)

Čtvrtek 19. března od 17:00 (postupují 4 týmy)

Sobota 21. března od 17:00 (postupují 4 týmy)

Čtvrtek 26. března od 17:00 (postupují 4 týmy)

Bude se hrát obyčejný Single Elimination pavouk (prohra znamená úplný konec v daném kvalifikační turnaji). Všechny zápasy (včetně toho o třetí místo) se musí dohrát, protože ovlivní rozdělení do skupin kvalifikačního finále.

Z každého kvalifikačního turnaje postoupí 4 týmy do zmíněného finále (celkem tedy 16 týmů), které budou rozděleny do čtyř skupin tak, aby v každé skupině byl tým kvalifikovaný v jiném kvalifikačním turnaji a zároveň každý z týmů byl jinak umístěn v turnaji, ve kterém se kvalifikoval. Názorný příklad jedné skupiny – Vítěz 1. turnaje, 2. z druhého turnaje, 3. ze třetího turnaje a 4. z posledního turnaje.

V těchto skupinách si na Online finále v neděli 29. března zahraje každý s každým klasicky best of 1 zápas (jednu hru). Vítězové skupin přímo postupují do SAZKA eLEAGUE, týmy umístěné na čtvrtém místě ve skupině končí.

Týmy na druhých a třetích místech ve skupinách se utkají v neděli 5. dubna v Offline finále (v Praze), kde budou týmy z druhých míst spárovány s týmy z třetích míst a zahrají si best of 3 zápas (na dvě vítězné) o zbývající 4 místa. Čtyři BO3 zápasy o čtyři poslední místa v lize. Vítěz postupuje, poražený vypadává.

Pětice, která se účastnila kvalifikačního turnaje, musí zůstat ve stejném složení i po celou dobu kvalifikačních (i těch finálových) zápasů. To znamená, že jakmile se nějaký tým kvalifikuje, už se jeho hráči nesmí účastnit žádného z dalších kvalifikačních turnajů a to ani jako náhradníci.

Hlavní liga Sazka eLEAGUE

Osm kvalifikovaných týmů si to rozdá každý s každým v BO1 zápasech, celkem tedy 7 her za jeden split. Sedm her, každá jednou za týden (v sobotu), takže celkem 7 týdnů. Konkrétně tedy – 11.4., 18.4., 25.4, 2.5., 9.5., 16.5 a 30.5.

Každou sobotu se odehraje kompletní ligové kolo, tedy čtyři zápasy. Dva z těchto zápasů se budou hrát online, dva z nich offline v Praze, což znamená, že v průměru jednou za 14 dní pojede každý tým odehrát zápas na LANku. Během lanky proběhne focení, rozhovory, výstup na panelu atp. Všechny výstupy pak můžete očekávat v médiích, např. Sazkaeleague.cz, iSport.cz či Deník Sport.

Jelikož liga vznikla z důvodu podpory domácí Dota scény, monitorujeme také mezinárodní turnaje a v případě, že některý bude kolidovat přímo s ligou a ligový tým bude mít zájem se takového turnaje účastnit, vždy bude prioritou vyjít takové žádosti vstříc.

O víkendu 13. a 14. června proběhne Offline finále, kde se sejde 6 nejlepších týmů skupinové části a podle umístění budou nasazeni do pavouka.

V neděli 28. června se týmy, které skončí na sedmém a osmém místě poperou s dvěma vyzyvateli s nejvíce body z druhé ligy o to, zda si udrží své místo v SAZKA eLEAGUE. Druhou ligou se rozumí turnaje, které budou pravidelně probíhat během ligy, na kterých nekvalifikované a amatérské týmy budou mít možnost sbírat body do žebříčku. Nejlepší týmy z tohoto druholigového žebříčku si poté zahrají baráž o vstup přímo do SAZKA eLEAGUE.

Druhý split ligy vypukne v srpnu, po skončení největšího turnaje Dotařské sezóny - The International.

Požadavky na ligové týmy

Jelikož si liga klade za cíl zprofesionalizovat Dota 2 scénu, jednou z podmínek pro účastníky Dota 2 ligy je, aby byl tým právnickou osobu (např. s.r.o nebo z.s.). Pokud se tým kvalifikuje a nebude tuto podmínku splňovat, nejsou na místě obavy. Naopak, při aktivní komunikaci s osobou pověřenou organizátorem, bude jakémukoliv týmu v tomto směru poskytnuta asistence. Při aktivní spolupráci s organizátorem, tak není ani tahle „podmínka“ žádnou překážkou pro amatérské nebo volnočasové týmy.

SAZKA eLEAGUE je jedinečnou příležitostí pro všechny domácí Dota 2 hráče, kteří dlouho čekali na svoji příležitost a možnost vkročit do velkého světa Dota 2 esportu.

Užitečné odkazy:

- Přehled všech kvalifikačních turnajů a později turnajů nižší ligy

- Pravidla kvalifikací

- Pravidla ligy