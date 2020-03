Bomba odpálena. Sampi angažoval SabeRLighTa a spol. Už teď jsme legendami, hlásí | iSport.cz

Složení Sampi Dota2 týmu?

Jonáš "SabeRLight-" Volek,

Ondřej "Supream" Štarha,

Petr "muf" Fojtík,

Jan "sehny" Sehnal,

Pavel “Mambos” Beneš.

První čtyři jmenovaní spolu hráli v týmu Hippomaniacs a posbírali cenné zkušenosti z nejprestižnějších světových turnajů. Na kontě mají výhru na Brewmaster’s Cup, World Cyber Games 2019 Europe Finals a JoinDota League S16, také společně vyrazili do Číny bojovat o kvalifikaci na The International, největší turnaj všech dob s loňským prize poolem 34 milionů dolarů. Postup jim tehdy těsně unikl.

Zmíněnou čtveřici doplní Mambos, který se sestavou Ineaqualis koncem loňského roku reprezentoval Českou republiku na Mistrovství světa IeSF World Championship 2019 v Jižní Koreji.

"Jako kapitán nejlepšího česko-slovenského stacku v Sazka eLEAGUE bych rád oznámil náš přestup do Sampi, nejlepší organizace v celém Česku a na Slovensku," pronesl SabeRLighT-, lídr sekce, o něhož projevilo zájem hned několik týmů.

"A jako velice úspěšný hráč, který popíjel se Sumailem, odmítl Dendiho a téměř vyhrál Beyond The Summit Minor, chci pouze to nejlepší. Proto jsme se rozhodli, že budeme v této lize reprezentovat Sampi. Všichni naši hráči jsou buďto legendami české scény, anebo mladými talenty, kteří mají svou úspěšnou kariéru před sebou. Dokonce jsme se s tímto stackem téměř kvalifikovali na The International, takže si pište, že Sazka eLEAGUE je pro nás jako procházka parkem."

Mimochodem, tým v tomto složení po názvem "gejmři" vyhrál první kvalifikaci Sazka eLEAGUE Dota 2. Více zde »

"Jsme velice rádi, že si hráči navzdory velkému zájmu konkurenčních organizací v České republice vybrali právě nás. Po dominantním výkonu v první online kvalifikaci do Sazka eLEAGUE plánujeme v trendu pokračovat a dojít si pro trofej bez jediné porážky," doplnil Jakub Faul, COO týmu Sampi.

Sampi představil svůj Dota2 tým. Bude patřit k favoritům Sazka eLEAGUE • Foto Sampi