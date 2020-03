Boj o poslední místo! Dnes finišuje kvalifikace v Dota 2, kdo postoupí? | iSport.cz

Poslední místo mezi těmi nejlepšími! Ač jsou otevřené kvalifikace již hotové, na poslední chvíli se z turnaje odhlásil tým GoGame Esports a o to poslední místo si to tak rozdají ti, kterým v předešlých kvalifikacích postup unikl o vlásek. Kdo to bude? Sledujte dnes od 17 hodin.