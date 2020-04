Ade z eSuby: Se spoluhráči jsme kamarádi, neřešíme, kdo má rád ananas na pizze | iSport.cz

Nedávno jste se stali členy týmu eSuby. Co rozhodlo o tom, že jste si nakonec plácli?

„S oznámením Sazka eLEAGUE jsme měli několik nabídek od různých organizací a po vzájemné komunikaci byla nabídka od eSuby pro nás nejzajímavější. Navíc jméno eSuba pro esport hráče něco znamená a samotná organizace funguje opravdu dlouho a víme, že můžeme očekávat profesionalitu. Volba tedy byla jasná.“

Jak dlouho s týmem už vlastně hrajete?

„Čtveřice hráčů se zná vlastně už 3 roky. První naše společná akce byla na WESG v Barceloně na podzim roku 2017. Sestava po celou tu dobu nebyla stejná, v průběhu času byla vždy o jednoho dva hráče jiná, ale jádro toho týmu se zná a hraje spolu už dlouho.“

Jak jste se poznali? Znal ses s někým i mimo Dotu, nebo fungujete čistě na herní bázi?

„S klukama jsme se poznali určitě přes hru. Chtěli jsme podat co nejlepší výkon v Dotě, takže kdo má a kdo nemá rád ananas na pizze, jsme nějak neřešili. Samozřejmě po hodinách strávených diskutováním o hře a pozdějším setkáním na turnajích a bootcampech jsme si sedli a řekl bych, že jsme opravdoví kamarádi.“

Jak vám funguje vzájemná komunikace? Dokážete se někdy třeba i pohádat?

„Velkou výhodou, co se týče komunikace, je to, že se známe dlouho, takže už víme, co máme jeden od druhého čekat. Takže i když se mění meta hry a strategie, tak pořád obecně víme, na jaké bázi ten hráč funguje. Co se týče hádek, tak určitě své momenty máme, ale nikdy to neovlivní náš vztah mezi sebou a většinou na druhý den je vše v pořádku.“

Jak často teď trénujete? Častěji než dřív, nebo se držíte na stejné úrovni?

„Jelikož jsme čekali, že dostat se do Sazka eLEAGUE nebude pro nás až tak velký problém, tak jsme zatím společnému tréninku tolik času neobětovali. Nicméně s příchodem jednotlivých zápasů a potom samotnému play off se určitě náš plán přizpůsobí a dáme tomu společně více času. Co se týče individuálního tréninku, tak denně hrajeme kolem 6-8 hodin.“

Jaké hrdiny nejraději ty sám hraješ?

„Kdybych musel jmenovat svých TOP 3, tak by to asi byl Nature’s Prophet, Beastmaster a Dark Seer. Každý z těch hrdinů vyžaduje nějaký micromanagement, ať už co se týče summonů nebo itemizace. Jednak mi to rozšiřuje možnosti, co můžu v jednotlivé hře udělat, a taky je na těch hrdinech pořád co zlepšovat, takže se nikdy necítím, že mám vše pod malíčkem.“

Dota se nedávno celkem rapidně změnila, jak se ti líbí její současná podoba?

„Líbí se mi, že Dota nezůstává statická a tudíž je stále pořád co se učit. Příchod outpostů, neutral itemů a dvou nových hrdinů určitě přidalo Dotě novou dynamiku. Momentálně jsme ve fázi, kde průměrná délka hry je kratší a hráči jsou odměňováni za agresivní styl hraní. Myslím, že jak herně, tak i divácky je to zajímavější než mít 40 minut farmfest, kde se na mapě nic neděje.“

Co říkáš na Sazka eLEAGUE a jaké v ní máte ambice?

„Myslím, že každý hráč z naší scény je rád, že se tu něco takového objevilo. Nikdy u nás větší akce nebyla, a i když samotná liga ještě nezačala a probíhaly jen kvalifikace, tak jsem byl překvapen z produkce a profesionality. Nemůžu se tedy dočkat, co nás čeká v průběhu ligy a pak v samotném play off. Co se týče ambic našeho týmu, tak myslím, že papírově patříme na druhé třetí místo, každopádně budeme dělat vše pro to, abychom to celé vyhráli.“