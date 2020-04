Máme v rukávu neporazitelné strategie, vtipkuje Huty z týmu Brute | iSport.cz

Nedávno jste podepsali s týmem Brute, je to pro vás velký kariérní posun?

„Posun je to velký hlavně v profesionalitě a celkovém přístupu organizace k našemu týmu. Brute si uvědomují, že k tomu, abychom se jako tým zlepšili, nestačí jenom každý den hrát. Je tu spousty dalších faktorů, které nás potom ve hře ovlivňují. Dost se mi líbí jejich pohled a názory na CZ/SK esport, myslím, že nám to do budoucna velmi pomůže.“

Co se pro vás změnilo? Musíte teď třeba víc trénovat než dřív?

„Změnil se přístup ke hraní, bereme to zodpovědněji a snažíme si z každé hry něco vzít. Vedení Brute na nás sice nijak netlačí, rozhodně ale trénujeme víc kvůli tomu, abychom je nezklamali. Navíc máme vzhledem k momentální situaci i daleko lepší podmínky pro hraní.“

Jak dlouho už spolu vlastně hrajete?

„Tým byl vytvořen hlavně kvůli Sazka eLEAGUE, takže spolu v tomto složení hrajeme jenom něco okolo dvou měsíců. Známe se ale už hodně dlouhou dobu a víme, jaký styl hry kdo hraje (s palokym hraju minimálně od roku 2014), sehráli jsme se díky tomu opravdu rychle.“

Znáte se i osobně, nebo zatím jenom přes hru?

„Všichni jsme se v minulosti setkali na různých LAN akcích, přece jen Dotu už nějaký ten pátek hrajeme. Na Dota komunitě je super to, že se tu víceméně všichni hráči z lepších týmů navzájem znají.“

Jaký je váš zatím největší úspěch?

„Vzhledem ke krátkému trvání našeho týmu by se momentálně za největší úspěch dalo považovat maximálně první místo v Sazka Eleague kvalifikaci… Individuálně by se dalo úspěchů najít víc, například kvalifikace na WCG, díky které jsme si mohli jet zahrát do Řecka, 3x první místo v Dota CZ/SK lize, vyhraný Lancraft atd…“

S jakými ambicemi vstupujete do Sazka eLEAGUE?

„Ambice jsou vysoké, samozřejmě chceme ligu vyhrát, případně se nejhůř umístit do top 3.“

Kdo podle vás v Sazka eLEAGUE vyhraje?

„Jelikož máme v rukávu propracované a téměř neporazitelné strategie typu ‚nikdo z týmu nesmí zemřít‘ a ‚nikoho nezabijeme‘, musíme logicky vyhrát my...“ (usmívá se)

Dota se po posledních patchích dost změnila, jak jsi s ní teď spokojený?

„S momentálním stavem Doty jsem spokojený dost. Hry mi přijdou daleko agresivnější a dají se hrát téměř všichni hrdinové, což je zábavné jak pro týmy, tak pro diváky, kteří se na hry koukají.“

Jak tyhle velké patche naruší chod týmu? Musíte je třeba rozebírat nějak podrobně nebo prostě hrajete a na změny přicházíte za chodu?

„Každý větší patch je třeba podrobně probrat, změny hodně ovlivňují metu. Vzhledem k počtu změn nám ale vždy nějaké utečou a přijdeme na ně vždy v ten nehorší moment přímo ve hře...“ (směje se)