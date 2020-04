TIPY 3. kolo Dota 2: Brute mohou napravit porážku, potvrdí Sampi neporazitelnost? | iSport.cz

Brute – Lutea (16:00)

Tip na výhru: Brute

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Brute patří mezi jedny z největších favoritů ligy, ve druhém kole však tvrdě narazili na nezdolné Sampi. Tvrdou porážku budou chtít proti Lutee napravit a s největší pravděpodobností by se jim to mělo podařit. Uvidíme, zda je poslední prohra nepoznamenala na psychice, ale všichni z týmu jsou zkušení hráči, takže by je Lutea zaskočit neměla.

Inae.Rozbíječi – Hippomaniacs (17:15)

Tip na výhru: Inaequalis Rozbíječi

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Vyrovnaný zápas? Spíš ne. Oba týmy sice mají po jedné výhře a jedné porážce, Rozbíječi však své soupeře přeci jen převyšují, o něco větší kvalitu mají momentálně na své straně. Hippomaniacs už v kvalifikacích ale dokázali, že nesmějí být zatracováni předem.

CZC.eSuba – Go Game Dogs (18:30)

Tip na výhru: CZC.eSuba

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Zatím neporažená eSuba by si měla dokráčet bez potíží pro další výhru. Ač je papírově mnohem silnější, Rozbíječe přeci jen požene fakt, že v lize zatím nevybojovali jediný bod, což budou chtít co nejdříve napravit. Na zkušenou eSubu by ale ani odhodlání stačit nemělo.

Sampi – NecroRaisers (19:45)

Tip na výhru: Sampi

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Tady není o čem. Největší favorit proti jasnému outsiderovi. Hráči Sampi zatím neokusili porážku a hry si vyloženě užívají. NecroRaisers si svou pozici uvědomuje, přesto bude chtít odolávat, co to jen půjde. Navíc v zápase na jediné vítězství se přeci jen může stát cokoliv.