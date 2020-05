TIPY 4. kolo Dota 2: Sampi si poradí se svým bývalým týmem, eSuba zůstane neporažená | iSport.cz

Před námi je už čtvrté kolo Sazka eLEAGUE, která má stále dva zatím neporažené týmy. Sampi s eSubou se dělí o první místo v tabulce a zatím to vypadá, že by se nic měnit nemělo ani po tomto kole. Jak dopadnou všechny zápasy?

Sampi – Hippomaniacs (16:00)

Tip na výhru: Sampi

Zajímavý duel, který si většina fanoušků nenechá ujít. Právě parta kolem SabeRLighta dřív v Hippomaniacs působila a dokonce nebyli daleko od postupu na The International. Nyní však hrají v Sampi a noví hráči v Hippomaniacs se budou chtít vyšvihnout. Hippomaniacs sice předvádí naprosto skvělé výkony a už se mu podařilo z pozice outsidera vyhrát, na Sampi to ale zřejmě stačit nebude. SabeRLight se Supreamem navíc v týdnu přestoupili do prestižního týmu Ninjas in Pyjamas a určitě se budou chtít předvést.

Brute – GO GAME Dogs (17:15)

Tip na výhru: Brute

Hráči Brute zatím zažili jedinou porážku, když nestačili na Sampi. V lize zatím předvádějí pěkné výkony a zkušenosti by měli zúročit i proti Dogs. Ač jsou Dogs v tomto utkání jasnými outsidery, určitě je není dobré podceňovat. Už v minulém kole totiž pořádně potrápili eSubu a ač se z výhry nakonec neradovali a na výhru stále čekají, ukázali, že je nutné s nimi počítat.

Inae. Rozbíječi – NecroRaisers (18:30)

Tip na výhru: Rozbíječi

Tým NecroRaisers stále čeká na svou první výhru a v lize a doufá, že by se to mohlo podařit právě proti Rozbíječům. Ti si zatím připsali jediné vítězství, ale v tomto utkání by měli být jasným vítězem. Parta kolem Fazuliaka se navíc těší velké fanouškovské základně, která ji bude hnát dopředu.

CZC.eSuba – Lutea (19:45)

Tip na výhru: CZC.eSuba

V minulém kole se nechala favorizovaná eSuba dost zaskočit a nebýt parádního Digiho kousku s ukradeným aegisem, možná by okusila první porážku. Právě schopnost vyhrát i celkem ztracený zápas ale dělí profíky od amatérů. Esuba se pyšní zkušenou sestavou, kterou bude hodně těžké zastavit. Podaří se to Lutee? Spíš ne, ale pokud se jí podaří hráče eSuby zaskočit, v BO1 se může stát cokoliv.