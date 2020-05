Surlovec o svých cílech: Chci sejmout bráchu. Klidně si pro něj divnu až do fontány | iSport.cz

Ahoj! Ty ses nedávno připojil k týmu NecroRaisers a rovnou jsi skočil do rozjeté Sazka eLEAGUE. Jak se ti v týmu zatím líbí?

„Hello, NecroRaisers je dobrý tým s potenciálem na úspěch, ale zatím kvůli mezerám v teamplayi a pevně stanovenému režimu je zatím celkem neúspěšný. Tým se mi zdá, že je rozhodně pokrok od týmu řízeným Ďurkovičeho Pepeho smíchu, ale ještě to bude trvat, než se vyhrabeme na Tier 1-2 tým CZ/SK scény.“

Původní tým NecroRaisers se prý rozhádal, vám spolu vychází komunikace už dobře?

„NecroRaisers mají svoje ups and downs, někdy jsme jako C1rka na MadMonqu a nedokážeme přestat mluvit nebo jsme jak Cechiho chat, když hraje WarCraft a nikdo nemluví. To potom vytváří zbytečné napětí. Ale převážně jsme velmi hovoroví a myslím si, že se nerozpadneme, pokud vůbec, kvůli tomu, že někdo bude mít problém s někým jiným v týmu.“

V Sazka eLEAGUE vás bohužel nemine baráž, jak se na ní připravujete? Věříte, že se udržíte?

„Co se baráže týče, připravujeme se na LG (Lidový gaming), protože jej společně s Zero Cares respektujeme jako dobrý tým. Co se zbytku týče, moc nás nestraší. Ano Inae Doctus mají své hvězdné hráče jako Kurrita nebo Sorana, ale zase tam je mladá puška Andrej. S Andrejem jsem hrál a vím, jak hraje. Bohužel vím, že má i svoje problémy se sebekontrolou, takže pokud budeme hrát proti nim, toto bych neměl, říkat ale leaknu trochu naši strategii, tak Andrej pofeedí až tiltne a zničí itemy. Ale abych byl kompletně transparentní, pokud budeme hrát proti LG, vidím to tak 50/50 jestli se udržíme.“

V lize hraje i tvůj bratr. Mrzí tě, že jste se ve skupině nepotkali a nemohli jste spolu poměřit síly?

„Ano, tohle je jedna z věcí, co mě moc mrzí. Protože ač to zní, jak to zní: Každý člověk má svůj životní cíl a snaží se udělat co jen je v jeho silách, aby jej dosáhl. U někoho to může být založit si rodinu, být milionářem nebo i vyhrát TI. Můj cíl je porazit Sabera v jakémkoli profesionálním zápase. Asi bych ho neporazil, pokud bych nastoupil před zápasem se SAMPI, ale kdybych ho alespoň jednou zabil, dalo by mi to víc uspokojení než 100 lobby s C1rkou. A pokud se udržíme v Sazce i po baráži a budeme hrát proti SAMPI v playoff, tak si pro něj divnu i pod tier 5.“

Hráli jste proti sobě už v nějakém soutěžním zápase?

„Se Saberem mám dohromady 16 zápasů za celou dobu, co mám Dotu 2 nainstalovanou. A z toho je asi 12 zápasů low priority. Saber se mnou nikdy nechtěl hrát. A bohužel na Dota 2 CZ/SK scénu jsem se dostal moc pozdě na to, abych proti němu mohl hrát profesionální zápas.“

Fandíte si vzájemně, nebo se spíš špičkujete svými výkony?

„Většinou je to tak, že Saber sejde do obyváku a řekne: ‚Viděl jsi mojí hru proti Secretům?‘, potom si začne leštit ego nad tím, jak dobře dostali přes zadek. Takže je těžký fandit.“

Jak jsi se k Dotě vlastně dostal?

„Tak k Dotě jsem se dostal přes Sabera. Měli jsme jenom jeden počítač, na kterém jsme hráli Lego Star Wars. To byla jediná hra kromě Age of Empires, co si pamatuji, že jsme se Saberem hrávali před Dotou.“

V NecroRaisers hraješ soft supporta. Proč ses rozhodl právě pro tuhle pozici? Co ti na ní vyhovuje?

„Soft supporta hraju, protože jsem hrával offlinky, než mě vzali GoGame Esports (ty OG GoGame, ne tihle trapáci, lol). S nimi jsme se kvalifikovali na Sazku, ale potom jsme se rozpadli kvůli rozlišným

charakterům. Ale alespoň jsem se tam poznal se svým teď nejlepším kamarádem Ravientem. Ta role se mi tak zalíbila, že jsem chtěl hrát už jen 4. Líbí se mi na ní, že může nejvíce ovlivnit chod hry v early až midgamu. Navíc se na téhle pozici dá v tomto patchi hrát snad každý hrdina.“

Jaké máš v Dotě ambice? Stačí ti domácí scéna, nebo bys chtěl někdy prorazit i do zahraničí?

„Já mam jen jednu ambici a to je být lepší než Saber. A jestli na to, abych ho porazil, musím proniknout i na zahraniční scénu, klidně to udělám.“