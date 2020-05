Tipy 7. kolo Dota 2: Sampi dovrší neporazitelnost, Lutea půjde do baráže | iSport.cz

Je před námi poslední skupinové kolo Sazka eLEAGUE ve hře Dota 2. Nabídne tuhé bitvy, které rozhodnou o tom, kdo další postoupí do play off a kdo si bude muset zahrát baráž o udržení. A znovu si můžete vsadit i na first blood.

Sampi – Inae. Rozbíječi (16:00)

Tip na vítěze: Sampi

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Pokud se tým Sampi rozhodne hrát svou hru a s vidinou jistoty prvního místa nezačne vymýšlet nové strategie, aby pobavil diváky, měl by mít výhru v kapse. Pro Rozbíječe o nic velkého v tomto utkání nepůjde, postup do play off mají v kapse, nad Sampi se ale určitě budou chtít vytáhnout. Přesto je málo pravděpodobné, že by hráči Sampi padli.

Lutea – GO GAME Dogs (17:15)

Tip na vítěze: GO GAME Dogs

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Asi nejzajímavější zápas sedmého kola. Vítěz tohoto klání si totiž zahraje čtvrtfinále, poražený poputuje do baráže. Utkání by mělo být vcelku vyrovnané, o něco větší šanci však mají GO GAME Dogs. Ti v Sazka eLEAGUE předvádějí dobré výkony, ale bohužel to zatím stačilo pouze na jednu výhru.

NecroRaisers – Hippomaniacs (18:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

NecroRaisers je v Sazka eLEAGUE zatím jediným týmem, který si ještě nepřipsal žádné body za výhru a pravděpodobně se to nezmění ani v sobotu. Hippomaniacs jsou totiž černým koněm celé soutěže, dokázali potrápit i silné Brute, navíc s Currym v sestavě se tým ještě víc oživil.

Brute – CZC.eSuba (19:45)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Esuba zažila jen jedinou porážku, Brute dvě. Oba celky nestačily na Sampi, Brute navíc v šestém kole padl s Hippomaniacs a rozhodně to bude chtít v sobotu napravit. Souboj svádí navíc na dálku i s Hippomaniacs, ve hře je totiž druhé až čtvrté místo v tabulce. Vzhledem ke zkušenostem a do teď předváděné hře by ale měla slavit eSuba. Pokud tedy bude hrát v pěti.