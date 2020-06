Finále Sazka eLEAGUE Dota 2: Korunovace již tento víkend! Na co se těšíme? | iSport.cz

Je to tady! Play off prvního splitu se blíží do cíle. O víkendu se rozhodne, kdo je mistrem Sazka eLEAGUE Dota 2. Vyhraje stejně jako v Counter-Strike: Global Offensive jasný favorit, nebo překvapí nějaký černý kůň ligy? Na co všechno se můžete těšit?