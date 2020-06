Oli z Brute před play off: Hrajeme nejen o semifinále, ale i o čest | iSport.cz

Patří mezi jedny z největších favoritů turnaje a hodlají to ukázat i ve čtvrtfinále. Z jejich pohledu to však bude velmi napínavé. Všichni ze současného týmu Brute totiž dřív hráli pod Rozbíječi. „Zápasy s nimi jsou vždy velmi vyhypované,“ souhlasí Oliver „Oli“ Šimon. Jak se na play off těší a kam se podle něj Brute dostanou?

Jak se těšíš na play off?

„Těšíme se hodně, play off má vždy své kouzlo. Bude se hrát ve formátu BO3, což nám určitě vyhovuje víc jak BO1, kde nemáme šanci napravit chyby v pickách.“

V sobotu vás čeká čtvrtfinále s Rozbíječi. Bude to pro vás speciální, když se s nimi dobře znáte?

„Zápasy s Rozbíječi jsou vždy velmi vyhypované. O nás se dá říct, že jsme stack exrozbíječů, když jsme v minulosti za ně všichni hráli. Hrajeme tedy nejen o postup do semifinále, ale i o čest. (směje se) V zápase se budeme speciálně soustředit na naše exteammaty, zejména na Tomáše „Jojka“ Medveca.“

Rozbíječi v sedmém kole porazili dost nečekaně Sampi. Bojíš se, že budou při chuti srazit další silný tým?

„V tom zápase se v podstatě o nic nehrálo, když měli Sampi první místo jisté a Rozbíječi se už v tabulce také nemohli nikam posunout. Ten výsledek bych proto nepřeceňoval.“

Připravujete si nějaké speciální taktiky, nebo pojedete čistě svou hru?

„Soustředíme se hlavně na naši hru, abychom měli hrdiny, které máme nahrané a jsou v metě. Určitě ale budeme mít v rukávu i něco speciálního. Uvidíme, co nám projde přes bany.“ (usmívá se)

V semifinále by na vás čekalo Sampi, jak moc těžké by to bylo z tvého pohledu?

„Do zápasu bychom vstupovali jako outsider, což je pro nás výhoda. Utkání bychom si šli hlavně užít, bez ohledu na výsledek.“

Sledoval jste Brute v play off CS:GO, které proběhlo uplynulý víkend? Věříš, že se vám podaří umístit na lepší pozici než oni?

„Sledovali jsme jejich zápas proti RAMS ve čtvrtfinále. Je škoda, že se to klukům nepodařilo vyhrát. Bohužel i takový bývá esport. Je třeba si z prohry vzít co nejvíc a tyto zkušenosti zužitkovat na lepší umístění ve druhém splitu. GL.“

Jaký je váš cíl? Na jaké místo si reálně věříte?

„Chceme předvést dobrou hru a nezklamat fanoušky. Náš cíl bylo od začátku top 3 a stejné očekávání máme i před play off.“

Koho tipuješ na celkového vítěze a proč?

„Myslím, že to Sampi vyhrají. Mají velmi silný tým okolo Supreama a SabeRLighta. Každopádně eSuba je může potrápit a případné finále mezi nimi by mohlo být ještě zajímavé.“