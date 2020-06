Druhé místo by pro nás bylo zklamáním. Chceme vyhrát, říká Ade z eSuby | iSport.cz

Společně se Sampi patří eSuba mezi největší favority Sazka eLEAGUE v Dotě 2. Vrchol jarní části je na programu už o víkendu a hráči se blížícího se play off nemohou dočkat. "Sampi jsou papírově o něco málo silnějsí, ale my si na ně věříme," hlásí Adam „Ade“ Koníček.

Ahoj. V sobotu vás čeká play off, jak se těšíte?

„Ahoj. Na play off Sazka ligy se určitě moc těšíme. Je to to nejlepší, co nám může cz/sk Dota scéna ukázat a nemůžu se dočkat, co si jednotlivé týmy přichystaly.“

Díky druhému místu v tabulce jste postoupil až do semifinále. Budete sledovat i předchozí zápasy?

„Určitě budeme sledovat předchozí zápasy a naše potencionální soupeře. Ať už to bude zápas Hippo/Dogs a nebo pak Sampi v semifinále.“

V semifinále narazíte na vítěze utkání Hippomaniacs-Dogs. Kdo z nich se podle tebe s vámi střetne a koho byste proti sobě chtěli raději?

„Řekl bych, že papírově jsou silnější Hippo. Ve skupinové části párkrát překvapili, porazili dokonce i Brute a Rozbíječe, takže si myslím, že potkáme právě je. Dogs určitě umí zahrát, ale řekl bych 70/30 pro Hippo v BO3. Koho potkáme z těchto dvou týmů v semifinále nám je asi jedno, jelikož jsme jasní favoriti v semifinále a hodně si věříme.“

Připravujete se před play off nějak speciálně?

„Určitě budeme pečlivěji sledovat naše oponenty. Ve skupinové fázi ta příprava nebyla velká, avšak teď v playoff budeme víc sledovat, co jednotlivé týmy pickují a máme na to připravené už nějaké vychytávky.“

Společně se Sampi patříte mezi největší favority ligy. Počítáš s tím, že se spolu střetnete ve finále?

„Je to asi nejpravděpodobnější scénář. Je to pořád Dota a není lower bracket, takže týmy dělí jedna BO3 od vyřazení, takže stát se může vše. Ale ta pravděpodobnost je opravdu malá a myslím, že jak my tak i Sampi potvrdí roli favorita v semifinále a potkáme se v grandfinále.“

O víkendu proběhlo play off v CS:GO, sledoval jsi své kolegy z eSuby, kteří skončili druzí? Co jsi na jejich zápasy říkal?

„Už předem jsme si říkali s klukama, že CS borce budeme sledovat a fandit. A jsme rádi, že jsme se koukali, protože to byla parádní podívaná. Prohra v grandfinále byla možná pro ně hořká, ale myslím si, že v rámci celé Sazka ligy, jak postoupili z 6. místa a dokázali předvést perfektní výkony jak proti Sampi, tak proti Gunrunners v nervydrásající BO3, tak druhé místo zní hustě a je určitě vydřené a zasloužené.“

Je pro vás inspirace jejich druhé místo napodobit či překonat?

„Upřímně druhé místo by pro nás bylo zklamáním. Sampi jsou papírové o něco málo silnější, ale jak už jsem několikrát zmiňoval, tak my si na ně opravdu věříme a myslíme si, že je porazíme. Takže inspiraci z druhého místa nemáme, ale máme inspiraci z bojovnosti a taky chceme překonat očekávání.“

Co je podle tebe vaší nejsilnější stránkou, která by vám mohla pomoci to celé vyhrát?

„Je to kombinace více věcí, tak zkusím zmínit tři hlavní. Individuální skill, protože umíme všichni hrát na nejvyšší úrovni a patříme všichni do top 1-3 hráčů CS/SK na svých pozicích a jako celá pětice jsme TOP 10 CZ/SK. Versatilita, protože to není tak, že nám vyhrává hry buď nafarmený Digi, nebo že nabíháme na nepřátele s Boomem. Všichni core hráči umíme hrát jak “nabíhače”, tedy naběhnout na enemy a ukončit za 20 minut, tak umíme hrát i “zakončovače”, tedy pofarmit, hrát na jistotu a pak ukončit hru v latu. Kamarádství, protože jak jsem zmiňoval v dřívějším interview, tak s klukama jsme real life kámoši a i když nehrajeme spolu Dotu, tak trávíme denně spolu několik hodin na Teamspeaku, bavíme se o různých věcech, nebo třeba hrajeme jiné hry. Víme tedy, co navzájem od sebe čekat a díky tomu se nám lépe komunikuje.“