Sammi z Hippomaniacs si před play off věří: Ukázali jsme, že s námi musí počítat | iSport.cz

Černý kůň soutěže. Hippomaniacs už ve skupině dokázali několik týmů zaskočit a právem si vybojovali třetí příčku v tabulce. Ve čtvrtfinále Sazka eLEAGUE narazí na houževnaté GO GAME Dogs, věří ale, že se dokáží probojovat minimálně do semifinále. „V zápase proti nim nenecháme nic náhodě,“ burcuje spoluhráče Samuel „Sammi“ Frajka.

Ahoj, tak jak se těšíte na play off?

„Ahoj, na play off se těšíme hodně. Teď přijde konečně vyvrcholení a všechny týmy ukáží to nejlepší, co mají.“

Ve čtvrtfinále narazíte na GO GAME Dogs, už máte vymyšlenou taktiku?

„Nějaké taktiky máme nachystané. Ještě pár dní máma na doladění a v zápase proti nim nenecháme nic náhodě.“

Věříte, že vyhrajete?

„Určitě bychom chtěli vyhrát a věříme si na to. Samozřejmě nemůžeme GO GAME Dogs podcenit, protože to jsou všechno zkušení a dobří hráči a ve skupinové fázi ve formátu BO1 párkrát prohráli jen se smůlou. Teď bude BO3 a určitě do toho oba týmy půjdeme naplno.“

V posledním kole jste prohráli s posledním NecroRaisers? Už jste se z porážky oklepali?

„Tuhle porážku jsme až tak neřešili. Řekli jsme si, co bylo špatně a co jsme mohli udělat jinak a šli jsme dál. Bezhlavě jsme napickovali hrdiny a věřili jsme, že je rychle pushneme. Nepodařilo se nám to a brzo jsme na jejich pick neměli odpověď. Pak jsme měli trochu strach z duelu eSuba vs Brute. Ale eSuba nezklamala, tak jsme o 3. příčku v tabulce nepřišli.“

V případném semifinále byste narazili na eSubu, jak moc náročný zápas by to byl?

„Esuba je v tomhle duelu jasným favoritem pro všechny a pro nás to bude určitě nejtěžší a nejdůležitější zápas, takže můžeme jen překvapit, což se nám během celé ligy dařilo dost často. (směje se) Určitě ale do zápasu půjdeme s chutí vyhrát a jen tak se nevzdáme.“

Připravujete se už i na ní, nebo se zatím díváte jen na Dogs?

„Připravujeme se na oba soupeře, protože abychom se dostali k zápasu proti eSubě, musíme nejdřív porazit GO GAME Dogs. A určitě to nebude zadarmo.“

Na jaké umístění si reálně věříte?

„Od začátku jsme měli za cíl top 3, za kterým si celý tým jdeme, i když se tomu hodně lidí smálo a málokdo nám věřil. Ve skupině jsme ukázali, že je třeba s námi počítat a na play off přijdeme s tím nejlepším, co máme.“