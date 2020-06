Sampi si na výhru věří. Jdu vygooglit, jestli to musíme danit, vtipkuje Sehny | iSport.cz

V Sazka eLEAGUE ve hře Dota 2 zatím poznali hořkou chuť porážky pouze jedinkrát a z prvního místa tak hráči Sampi postoupili až do semifinále, kde si počkají na vítěze duelu mezi Brute a Rozbíječi. Před play off v týmu panuje veselá atmosféra a podle Jana „Sehnyho“ Sehnala si všichni na výhru věří. Jak se na vyřazovací část připravují a koho ze zmíněné dvojice by potkali v semifinále raději?

Play off je tady, jak se těšíš?

„Těším se, konečně jsme se prokousali přes všechny skupiny do zajímavé fáze turnaje.“ (usmívá se)

Vy jste postoupili rovnou do semifinále, kde se utkáte s vítězem zápasu Rozbíječi-Brute. Na koho podle tebe narazíte a koho byste si tam přáli víc?

„Na jedné straně Rarek Mytíř, na druhé Sláwek Boura. Proti čemu bys raději bojovala ty, proti jedné kachně ve velikosti koně, nebo proti sto koňům o velikosti kachny?“

Rozbíječi vás v posledním kole porazili. Už víte, co udělat, aby vás nezaskočili případně znovu?

„Musíme znovu aktivovat horkou bramboru. Ondrova nepřítomnost na draft nám rozhodila celou naši pickovací strategii, cítili jsme se nesví a vykolejení.“

Finále Sazka eLEAGUE Dota 2: Korunovace již tento víkend! Na co se těšíme?

Už jste se z porážky oklepali?

„Z takové újmy není lehké se oklepat, Muf se nám svěřil, že ho z té porážky každou noc pronásledují noční můry. Snažili jsme se ho uklidnit, byla to ale marná snaha. Máme ještě pár dnů na přípravu, zapřemýšlíme o návštěvě soukromého terapeuta.“

Ty jsi prý takový hlavní plánovač taktik v týmu, už máš nějaké vymyšlené?

„Budu to muset s kluky ještě probrat. Rozmyslíme, zda se pokusíme znovu postavit strat okolo WK na offlince, nebo zda se nevydáme úplně jiným směrem.“

Saberlight před startem ligy hlásil, že to bude jeho nejsnáze vydělaných 50 tisíc za první místo. Jsi stejného názoru?

„Jdu vygooglit, jestli to musíme danit.“ (směje se)

Jako největší favorité máte na sobě také největší tíhu, co se týče očekávání fanoušků. Je to pro vás o to těžší, nebo vás to naopak nakopne?

„Fanoušci jsou pro nás velmi důležití, pro mě osobně obzvlášť. Jestli přepnu do chatu a neuvidím žádné sehnyKnir smajlíky, překliknu na Banovi z Glimmeru na Necra.“

O víkendu proběhlo play off v CS:GO, kde hráči Sampi vypadli s eSubou. Vy můžete eSubu případně potkat až ve finále. Budete jim chtít o to víc vrátit porážku svých týmových parťáků?

„Naše pokrevní bratry pomstíme, ať to stojí, co to stojí!“