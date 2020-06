Tipy čtvrtfinále Dota 2: Dogs na postup nedosáhnou, Brute půjdou dál | iSport.cz

Je to tady! Sazka eLEAGUE se i v Dotě 2 blíží do svého finále. V sobotu se konají první zápasy vyřazovací fáze, tentokrát ve formátu BO3. Vsadit si tak můžete nejen za postupujícího, ale i na vítěze jednotlivých zápasů. Kdo se podívá do čtvrtfinále a pro koho cesta skončí?

Čtvrtfinále: Hippomaniacs – GO GAME Dogs (10:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

První čtvrtfinálový souboj nabídne zápasy mezi Hippomaniacs a GO GAME Dogs. Právě Hippomaniacs jsou největším překvapením celé soutěže, když dokázali zaskočit i největší favority ligy. Skvělé výkony navíc podtrhl příchod zkušeného Curryho. Na druhé straně se Dogs trápili a postup si vybojovali až na poslední možnou chvíli. Každopádně ve většině her měli spíš smůlu a ve formátu BO3 tak budou moci ukázat, zda na postup mají, či nikoliv. Na rozjeté Hippomaniacs by to ale stačit nemělo i tak.

Čtvrtfinále: Brute – Inae. Rozbíječi (13:30)

Tip na vítěze: Brute

Napínavý souboj. Současná sestava Brute dříve za Rozbíječe hrála a vzájemně se přátelí, dá se proto očekávat pořádná bitva. Brute patří mezi favority ligy, Rozbíječi už ale v posledním kole základní části ukázali, že dokáží sejmout i ty neporazitelné. Ač by na Brute stačit neměli, nikdo jejich výhru neočekával ani proti Sampi. Překvapí i nyní? Možný průběh čtvrtfinále naznačil už jeden z tréninků ze začátku týdne, kdy se proti sobě oba týmy potkaly v hodnoceném zápase. Jednoznačnou výhru si připsali hráči z Brute.