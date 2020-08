Sehny o nové sestavě i ambicích: Spolupráce nám zatím šlape na jedničku

Ahoj, vy jste po prvním splitu změnili tým a máte dva nové spoluhráče, jak ti spolupráce zatím vyhovuje?

Ahoj, spolupráce zatím šlape na jedničku. S Tipkem i Currym se již nějakou dobu známe, i při hrách mi přijde, že se bavíme a bereme věci s nadhledem, snad nám to vydrží.

Do ligy jste se museli dostat kvalifikací, byli jste si jistí, že se vám kvalifikovat podaří?

Největší vítr jsme měli z Andyho a.k.a. malého psa, nicméně se ukázalo, že jen štěká, ale nekouše.

Už jste se stihli s novými hráči dostatečně sehrát?

Ano i ne. Řekl bych, že souhra mezi spoluhráči je velmi často přeceňovaný termín. Někdy si tým sedne během týdne, jindy musí tým hledat svoji hru tři měsíce, poté přijde patch a můžou začít od znova. Řekl bych, že je mnohem důležitější pochopit silné stránky hráčů a zakomponovat je do strategií. A přesně na tom momentálně pracujeme.

Jak se vám teď daří na publicu? Nějaké významné posuny?

Dle interních informací od Páji Beneše ho nejen na pubu pochválil Zai, ale dokonce skandoval jeho jméno Gorgcův chat, když potahal hru za CM. Příprava na pubech tedy probíhá skvěle.

Považujete se i v pozměněné sestavě za hlavní favority soutěže?

Ano, považujeme. Play off se hraje v LAN prostředí, což vždy do hry přinese novou dimenzi. Řekl bych, že na LAN je to víc o psychice a o tom, jak si poradíš mimo svoji komfortní zónu. I přesto si velmi věříme a nenecháme žádný blikající monitor, aby nás vykolejil.

Liga začíná už zítra, jak se těšíš?

Těším se velmi. Jako na potvoru se ale nebudu moci prvních dvou kol zúčastnit, moji roli vezme do svých schopných rukou náhradník Strixty. Vlastně mám takového svého otroka, který za mě odvede tu černou práci a já pak dojdu zničit až play off. Doufám, že až si to přečte, nám nedá košem.

Jak sis užil léto? Byl jsi někde třeba na dovolené?

Přímo na dovolené ne, ale fraggle, slavný vítěz LAN Ohrozim, měl rozlučku se svobodou v Chorvatsku. Tu jsem si samozřejmě nenechal ujít a mohu s klidným svědomím říci, že tam bylo ještě větší vedro, než je tady (ale jinak to bylo super!).