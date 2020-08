TIPY 2. kola Dota 2: Dorovná eSuba Hippomaniacs a co obměnění Brute?

GO GAME Dogs - Lidovej Gaming (14:00)

Tip na vítěze: GO GAME Dogs

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Nováček jde poprvé do akce. Lidovej Gaming dokázal s přehledem postoupit v open lize a nyní vůbec poprvé ukáže svou sílu v hlavní části. Jako první budou mít v cestě GO GAME Dogs a ač by to mohl být vskutku vyrovnaný zápas, zkušenosti mluví trochu víc pro GO GAME Dogs.

Brute - CZC.eSuba (15:15)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Po odstupu týmu Sampi je právě eSuba největším favoritem soutěže. Ač se většina hráčů vítěze z prvního splitu přesunula pouze do vedlejšího týmu, dva nejsilnější hráči budou citelně chybět. To sestava eSuby zůstala nezměněná a má chuť naplno ukázat, že si roli favorita zaslouží. Brute by je zaskočit neměli.

Brute - Lidovej Gaming (16:30)

Tip na vítěze: Brute

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Brute po prvním splitu prošli výraznou obměnou. Dokáží i v nové sestavě navázat na výkony ze základní části prvního splitu a budou se prát o vyšší příčky? Mnohé o jejich aktuální formě ukáže první zápas, nováček soutěže by je ale zaskočit neměl, minimálně pokud si věří na první čtyři místa.

GO GAME Dogs - CZC.eSuba (17:45)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ač jsou GO GAME Dogs houževnaní, na eSubu se jim ještě recept najít nepodařilo a s největší pravděpodobností se tomu tak nestane ani nyní. eSuba si půjde pro výhru.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+