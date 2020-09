Zápas 3. kola Sazka eLeague Dota2: Hippomaniacs vyzvou Young

Oba celky se nachází v naprosto odlišné situaci. Zatímco Hipomaniacs zvládli obě svá dosavadní utkání, Young jsou bez bodu. Všichni mají velkou motivaci předvést co nejlepší výkon. Ať už by to pro ně znamenalo udržení se na špičce tabulky a výraznější odskočení favorizované eSubě na straně Hippomaniacs, či odražení ode dna u Young.

Stejně jako v prvním kole nastoupí favorité bez kapitána Sehnyho. Opět ho zastoupí Strixty, což týmu, jak se zdá, nedělá žádné výrazné problémy. Každopádně se budou muset Hroši zaměřit více na draft, jelikož právě v této fázi hry Sehny vyniká a je největší oporou svého týmu.

Young v prvním splitu předváděli neskutečné výkony. Ve většině zápasů byli outsidery, ale přesto se jim často dařilo vítězit. Oproti svým soupeřům mají výhodu v tom, že nastupují ve své nejsilnější sestavě.

Jestli se jim podařilo zapomenout na nepovedené první kolo, budou pro Hippomaniacs představovat hrozbu. V BO1 sérii by se měli snažit oponenty zaskočit neobvyklým hrdinou nebo strategií. Z posledního kola víme, že i favorit jako eSuba může podlehnout papírově slabšímu týmu.