Klíče k vítězství ve 4. kole Sazka eLeague Dota 2, jak může Lidovej Gaming porazit eSubu?

Čtvrté kolo Sazka eLeague bude velmi zajímavé. Uvidíme hrát favorita ligy, černého koně i dva velmi vyrovnané celky. Rozhodně se máme na co těšit. Nejzajímavější akce by mohla přijít hned v úvodním zápase Lidového Gamingu a eSuby.

Lidovej Gaming překvapil ve druhém kole, kde se mu podařilo zdolat nejprve slibný celek Go Game Dogs a následně i trápící se Brute. Jen málokdo čekal takový nástup do nejvyšší české ligy od týmu, který v prvním splitu ani nebyl a na špičku CZ/SK scény se dostal až díky baráži.

Tuto sobotu se Lidovej Gaming pokusí jít ve šlépějích Go Game Dogs, kteří dokázali díky parádnímu výkonu porazit i favorita eSubu. Sice eSuba hrála bez klíčového hráče Adama „Ade“ Koníčka, i tak se dá prohra favorita považovat za velké překvapení.

Lidovému Gamingu hraje do karet i fakt, že hlavní hvězda eSuby Miroslav „BOOM“ Bičan se nebude moci zítřejšího utkání zúčastnit kvůli svým povinnostem v jeho hlavním týmu Vikin.gg. Přesto se nedá říci, že by Adeho tým byl v oslabení.

Poslední zápas jim trochu „srazil hřebínek“, budeme tedy očekávat standardnější draft. Pokud nebudou zbytečně experimentovat a zahrají kvalitní Dotu, jak jsme od nich zvyklí, nemělo by je nic ohrozit.

Lidovej Gaming by měl vsadit na svou největší přednost, kterou je perfektní souhra mezi všemi spoluhráči. Posledně se jim vyplatilo hrát na Ravienteho a dávat mu co nejvíce prostoru, čehož by se měli držet. Pokud se mu podaří dosáhnout znatelné výhody a dokáže ji efektivně využít ve prospěch svého týmu, může de facto sám dotáhnout tým k vítězství. Šanci na výhru Lidovej Gaming rozhodně má, nebude to ale mít lehké.