TIPY 5. kolo Dota 2: Hippomaniacs prodlouží neporazitelnost, Lutea padne

Young - Brute (13:00)

Tip na vítěze: Brute

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ani jednomu týmu se letos nedaří. Za čtyři zápasy nedokázali vybojovat ani jedinou výhru a bez jediného bodu jim patří chvost tabulky. Přitom oba z týmů v prvním splitu patřili mezi jedny z favoritů, nyní tak budou chtít opustit dno. Brute hlásí jednu změnu, do sestavy by se měl vrátit jeden ze členů předchozího týmu. Dokáží tak navázat na start prvního splitu? Mohli by být výhře přeci jen o něco blíž.

Hippomaniacs - GO GAME Dogs (14:00)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Jednoznačný favorit je v tomto utkání jasný. Hippomaniacs ještě neprohráli jediný zápas a proti GO GAME Dogs by tomu nemělo být jinak. Je nutné však připomenout, že právě Dogs ve druhém splitu zvládli porazit i eSubu a proti Hippomaniacs budou neméně v ráži.

Lidovej Gaming - Lutea (15:15)

Tip na vítěze: Lidovej Gaming

Černý kůň soutěže proti jednomu z outsiderů. I takto by se dal nazvat zápas mezi Lidovým Gamingem a Luteou. Nováček soutěže dokázal ovládnout tři ze čtyř zápasů a míří do play off. Lutea by ho zastavit neměla.

Inae. Rozbíječi - CZC.eSuba (16:30)

Tip na vítěze: CZC.eSSuba

CZC.eSuba patří mezi hlavní favority na vítěze druhého splitu. Vicemistr Sazka eLEAGUE sice prohrál už jeden zápas, ale později přiznal, že soupeře podcenil a je nepravděpobné, že by podobnou chybu udělal znovu.

