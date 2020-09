Brute hlásí první výhru, vrcholí bitvy o špičku i dno tabulky

Sazka eLEAGUE má za sebou již pět kol a postupující do play off se začínají formovat. Vrcholí tak bitva nejen o první místo, ale také o to, kdo bude muset do baráže.

Brute hlásí návrat Oliho a první výhru

Před začátkem prvního splitu byli Brute považováni za jednoho z největších favoritů. Jenže pak se nechali zaskočit a v play off totálně pohořeli. Před druhým splitem přišli o dva důležité hráče a v nové sestavě nezvládli vyhrát ani jeden jediný zápas. Bez bodu se tak plácali na samém dně tabulky. Tomu je už snad konec.

V pátém kole hráči přesvědčili Oliho, aby se do sestavy vrátil a pomohl jim odvrátit vidinu baráže. Utkali se s týmem Young, který rovněž zatím nevyhrál. Souboj o zvednutí ze dna se ale Brute povedl mnohem lépe. Zazářil zejména Hemy, který si připsal neuvěřitelných 22 killů, mid game ale velkou měrou táhl Huty se svým Sand Kingem a umožnil tak svému spoluhráči parádní farmu. Snad jim tahle forma vydrží i do dalších zápasů.

Bitva o první místo vrcholí

Stejně jako v prvním splitu, i nyní patří první dvě příčky jasným favoritům eSubě a Sampi/Hippomaniacs. Esuba na Hippomaniacs ztrácí dva body, to se ale může v příštím kole změnit, kdy se právě oni střetnou spolu.

Pokud se nestane něco nečekaného, jako když eSuba padla v prvním kole s GO GAME Dogs, zůstanou na prvních dvou pozicích právě oni. O něco větším favoritem byla před startem ligy eSuba, Hippomaniacs totiž do svých řad získali jen tři z pěti hráčů Sampi, v lize ale ukázali, že to bude ještě vskutku napínavý souboj.

Lidovej Gaming upadá?

Nováček soutěže do sezony vletěl přímo po hlavě a dokázal obehrát i ty nejtěžší týmy. Dařilo se mu dokonce tolik, že se s eSubou dělil o druhé místo. Jenže to už neplatí, za poslední dvě kola prohrál a je tak otázka, zda se do dalších zápasů zvládne vzpamatovat a dostat zpátky na vítěznou vlnu.

Lidovej Gaming se v příštím kole utká s Hippomaniacs a týmem Young. Bude to těžká výzva, stačit ale bude, pokud porazí Young. Do play off by tak měli mít cestu otevřenou.