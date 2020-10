Digi z eSuby před play off: V semifinále bych radši potkal tým Fazuliak + 4 

Základní část Sazka eLEAGUE je za námi a před hráči Doty 2 už je pouze play off. Jedním z největších favoritů na výhru je CZC.eSuba, která postupuje z druhého místa a v semifinále se utká s vítězem duelu Rozbíječi-Dogs. Koho by si přál víc Sebastien "Digi" Ložek a jak je spokojený se základní fází?

Ahoj. Už je jasné, že znovu postupujete z druhého místa. Jak bys základní část z vašeho pohledu zhodnotil?

Určitě jsme s 2. místem spokojeni, většinu her jsme nebrali moc vážně, takže je těžký říct, co se povedlo a co ne. Víme ale o hodně věcech, co se dá zlepšit.

Ze sedmi her jste dvě prohráli. Už jste si nad nimi sedli a řekli si, co napravit, aby se to v play off neopakovalo?

Jedna z věcí, co se dá lehce napravit, je neposlouchat nejmenovaného hráče Spirit Breakera v draft fázi. Jinak asi stačí zahrát líp.

V play off se utkáte s vítězem duelu Rozbíječi-Dogs. Kdo myslíš, že z nich postoupí?

Řekl bych že tak na 90 % vyhrají Rozbíječi. Jsou to lepší hráči a je tady velká šance, že tým Dogs bude po posledním týdnu lehce "mentally done".

A koho z nich bys potkal v semifinále ty sám radši?

Určitě bych radši potkal tým Fazuliak + 4.

V základní části se vaše sestava několikrát měnila a snad pokaždé jste hráli v jiném složení. Můžeš prozradit, v jaké sestavě vás můžeme čekat v play off?

V jaké sestavě budeme hrát nikdo z nás ještě neví, záleží na tom, jak ESL naplánuje Vikin.gg hry v probíhajícím ESL One Germany turnaji.

Na celkovou výhru jste favorizováni vy a Hippomaniacs, s těmi jste ale v základní části prohráli. Jak velkou šanci si dáváte do případného finále s nimi?

Zatím všechny zápasy proti Hippos (ať už v Sazce nebo IESF) hráli Hippos o dost líp a přišlo mi, že jsme neměli moc šancí. Proti dvojici Sehny + Muf se vždycky hrálo špatně a pořád to tak je. Myslím ale, že když zahrajeme dobře a připravíme se na jejich drafty, tak je můžeme porazit stejně jako minulý split, kde jsme měli vyhrát 3:0. Odds bych ale tak dal 70/30 pro HM.