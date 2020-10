Hemy před baráží: Chybělo i trochu štěstíčka, udržet se v lize by ale neměl být problém

V první polovině druhého splitu Sazka eLEAGUE museli hrát v oslabené sestavě, což se jim vymstilo. Brute i přes silnou druhou polovinu nebyli schopni vybojovat postup do play off a čeká je baráž. Jak základní část hodnotí Pavel "Hemy" Absolín?

Ahoj. I přes dobrý konec si nakonec zahrajete baráž. Co chybělo k postupu do play off?

Tak do ligy jsme vstoupili s nádherným skórem 0:4, kde bylo několik her, které jsme měli vyhrát a myslím si, že kdyby s námi hrál Oli už od začátku, tak je vyhrajeme. Určitě chybělo i trošku toho štěstíčka, nečekali jsme, že GGD budou mít s Luteou takové problémy. Když k tomu přičteme naprosto nepovedený draft proti Rozbíječům, tak se stal ten nejhorší scénář skutečností a musíme hrát baráž.

Vzhledem k dobrým výkonům z posledních zápasů, věříte, že se vám podaří v lize udržet?

Myslím si, že by to neměl být problém.

V prvním kole baráže jste narazili na tým Esport STUBA. Jak jste dopadli?

Proti STUBĚ jsme hráli včera. Žádnou přípravu jsme si nedělali, což se nám malinko vymstilo hned v první hře, ve které si vzali Techiese s Magnusem a 77 minut se jim dařilo bránit bázi. Ve druhé hře jsme už nic nepodcenili a Techiese jsme zabanovali, takže ta hra byla o dost svižnější.

Už víte v jaké sestavě nastoupíte? Bude hrát i Oli?

Baráž odehrajeme v sestavě, v jaké jsme hráli poslední 3 týdny, tzn. s Olim. Co bude následovat další split, čert ví.

Trénujete teď nějak víc, nebo věříte, že vaše zkušenosti budou stačit?

Budeme věřit našim zkušenostem, že se v časech nejvyšší nouze projeví. Tréninky máme jen individuální.

Jak bys celkově zhodnotil druhý split z pohledu Brute?

Myslím si, že jsme v baráži částečně neprávem, ať už z toho důvodu, že na rozdíl od jiného týmu dodržujeme pravidla – tj. když nám chybí hráč, tak vezmeme někoho, kdo ligu nehraje a nepřemlouváme jiné hráče z ligy, aby hráli pod cizím účtem. Dalším důvodem je výše uvedené štěstíčko, resp. smůlička ve formě prohry GGD proti Lutee. Určitě s našimi výkony nejsem spokojen, ale jak říkám, podmínky v těch prvních 4 zápasech nebyly úplně ideální, takže fakt, že teď hrajeme baráž, mě zas tolik nepřekvapuje.