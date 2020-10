Tipek z Hippomaniacs: Hladký průběh skupinové fáze nepřekvapil, na eSubu jsme připraveni

Marek „Tipek“ Rytíř se po prvním splitu přesunul z Brute do Hippomaniacs. V rozhovoru hodnotí výkony Hrochů ve skupinové fázi, prozradil, jak se připravují na play-off nebo na co si dát pozor při sledování replayů.

Překvapilo Tě, že jste prošli skupinovou fází tak snadno?

„Ahoj, upřímně ani moc ne. S klukama se už léta mezi sebou známe a jak herně, tak i povahově si sedneme. Řekl bych, že si to spíš tak užíváme.“

Jaké jsou ve vaší hře rozdíly, když hraje Strixty místo Sehnyho?

„Určitě největší rozdíl je v adaptaci. Jak Sehny, tak Strixty mají každý jiný styl, jak do té hry přispívají. Člověk musí podle toho přizpůsobit picky a celkovou taktiku. Každopádně bych tímto chtěl Strixtymu poděkovat, že nám takto vypomáhá.“

Koho bys raději potkal v semifinále? Luteu, nebo Lidovej Gaming?

„Ty jo, hele asi mi je to fakt jedno, rád si zahraju proti komukoliv. Kdyby v Lutee stále působil můj nejlepší kamarád a talentovaný hráč craNich, tak by byl výběr jasný.“

Jak se připravujete na play-off?

„Asi největší příprava probíhá ve sledování ESL One a když je čas, tak nějaký ten public/scrim.“

Na který zápas se těšíš nejvíc jako divák?

„Asi na eSuba – Rozbíječi/Go Game Dogs. Myslím, že to může dopadnout jakkoliv, vzhledem k pravděpodobné absenci BOOMa kvůli ESL.“

Předpokládá se, že ve finále skončíte vy a eSuba. Máte na Adeho tým nějaké speciální strategie?

„Určitě.“

V kvalifikaci do reprezentace jste porazili právě eSubu, a to docela těsně. Co pro tebe reprezentace naší země na MS znamená?

„Mít možnost reprezentovat Českou republiku je určitě super. Když si k tomu člověk připočítá, že teď cca 2 roky jsem aktivně nehrál a najednou se děje něco takového, tak je skvělej pocit, že ještě nejsem úplnej boomer (čau craNich).“

Které reprezentační celky v Evropě favorizuješ? Je nějaká země, které byste se chtěli vyhnout?

„Asi nejsilnější vypadá Bělorusko a Rusko. Každopádně si myslím, že každá z těch zemí je pro nás hratelná. Myslím, že pokud nedokážeme porazit ani ty nejlepší na tomto turnaji, tak si nezasloužíme tam být.“

Jak analyzuješ vlastní hry? Co Tě při sledování záznamu nejvíce zajímá?

„Nejdůležitější při analyzování záznamu je nekoukat se na věci typu, jak člověk minul creepa nebo netrefil spell. Je důležitý si uvědomit, jak věc, co jsem právě udělal, ovlivnila nepřítele. Tím myslím sledovat hru jako celek. Proto potom, co člověk třeba pullne creepy pod věž, tak si uvědomit a sledovat, jak je z toho nadšený nepřátelský carry, co to přináší mně, co díky tomu může udělat moje pozice 4, atd atd. Je potřeba se na replaye koukat z více komplexnější stránky a ne pouze na své mechanické chyby, které sleduje většina lidi, protože o těch většinou stejně víme i bez nutnosti se znovu dívat replaye.“