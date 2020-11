Dota PIT S4 nabídne mimo jiné účast dvou CZ/SK hráčů BOOMa a Skitera

Oblíbená série turnajů OGA Dota PIT přichází se čtvrtou sezónou do dvou světových regionů, a to Číny a Evropy + CIS. Právě v evropské části uvidíme bojovat o titul i zástupce České republiky a Slovenska.

EU+CIS

Společnost One Game Agency představila své dva nadcházející turnaje. V EU/CIS divizi Dota PIT S4 se utká celkem osm pozvaných týmů o prize pool 150 tisíc dolarů. Mezi nimi jsou i Vikin.gg s hvězdným midlanerem Miroslavem "BOOM" Bičanem a poměrně nový celek mudgolems, který reprezentuje i slovenský matador Oliver "Skiter" Lepko.



Pozvané týmy:

OG

Nigma

mudgolems

Just Error

Virtus.pro

Natus Vincere

Vikin.gg

Alliance

Turnaj bude pochopitelně probíhat v online prostředí, a to od 15. do 18. prosince. Pořadatelé zvolili pro tento turnaj trochu nezvyklý herní systém v podobě dvojité eliminace bez skupinové fáze. První kolo Upper Bracketu je již rozlosováno, Vikingové si zahrají proti vicemistrům světa z týmu Nigma, mudgolems vyzvou Alliance.

Pavouk Dota PIT S4 • Foto liquipedia.net

Čína

Organizátoři přistoupili k čínské variantě turnaje trochu jinak, zejména co se týče herního formátu. V termínu od 3. do 12. prosince se osm nejlepších čínských týmů utká rovněž o 150 tisíc dolarů. Na rozdíl od evropské části zde bude skupinová fáze, ze které však do play-off postoupí jen šest nejlepších. Mezi hlavní favority patří nový supertým Elephant, Vici Gaming a PSG.LGD.



Pozvané týmy:

EHOME

PSG.LGD

Royal Never Give Up

Aster

Magma

Invictus Gaming

Vici Gaming

Elephant