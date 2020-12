Vyšel nový díl podcastu Dota Shrine se speciálními hosty

Podcast Dota Shrine pokračuje třetím dílem, který se zaměřil na streamování. Moderátory Martina Rotu a Michala "Shovelmeister" Mašiku tentokrát doplnili streamer Lukáš "Neex" Baran a komentátor, moderátor a pořadatel turnajů Tomáš "poKo" Pokorný, který plní i roli takzvaného lidového streamera.

Kvůli koronavirové situaci se třetí díl málem ani kvůli koronaviru nenatočil, zachráncem se ale stal Martin Rota, který nabídl k natáčení své vlastní domácí studio.

V pořadu se dozvíte, jaké schopnosti by měl správný streamer mít, čím by se mohla česká scéna inspirovat v zahraničí, co obnáší spolupráce týmu a streamera a mnoho dalšího.

Ačkoli nebylo k dispozici kolo (ne)štěstí, nezoufejte! O závěrečnou kratochvíli nepřijdete, pouze byla trochu pozměněna.

Pořad si můžete přehrát na YouTube nebo na jedné z vašich oblíbených podcastových platforem:

Spotify

Anchor

Google Podcasts

Breaker

RadioPublic

Pocket Casts