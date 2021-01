Britská organizace přijímá celou sestavu Mudgolems se Skiterem

Tým mudgolems byl složen v říjnu 2020 a hned se mu podařilo zapsat do povědomí evropských fanoušků. Hned v prvních dvou turnajích skončili „na bedně“, poté ale zaspali na vavřínech. Neúspěšné působení v EPIC League vyústilo v personální změny a s budoucí existencí týmu to vypadalo nahnutě.

Nyní se vše mění přechodem pod organizaci Tundra Esports. Ta byla založena v Londýně v roce 2019 pro hru FIFA. Akvizicí mudgolems rozšiřuje své portfolio her a od nové sekce mají velmi vysoká očekávání.

Vedení organizace se k přijetí mudgolems vyjádřilo na svém blogu:

„Silně věříme, že tento tým má potenciál stát se jedním z elitních evropský týmů. Naše cíle jsou extrémně vysoké, jsou založeny na tvrdé práci a odhodlání stát se jedním z nejlepších celků regionu. Vůdcem bude Adrian „Fata“ Trinks, který přináší množství zkušeností, jako účast na The International sedm let po sobě. On bude klíčový pro úspěch tohoto týmu.“

První zápas organizace odehraje v nejvyšší evropské DPC lize proti dvojnásobným mistrům světa OG. V zápase si budou snažit vylepšit reputaci po prohře s týmem Secret, která jim zatím přisuzuje předposlední příčku tabulky.

Sestava Tundra Esports:

Oliver „Skiter“ Lepko

Leon „Nine“ Kirlin

Neta „33“ Shapira

Malthe „Biver“ Winther

Adran „Fata“ Trinks