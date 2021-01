Dota 2 scéna je zpátky. Rýsuje se první Major tohoto roku 

Informace o odloženém The International stále nejsou, fanoušci Doty 2 zoufat nemusí. Kromě nové ligy Dota 2 Pro Circuit se dočkají i letos prvního Majoru. Kde a kdy by se měl uskutečnit?

V loňském roce měla Dota 2 velké plány, koronavirová pandemie ale většinu z nich narušila. Organizace ONE Esports musela zrušit Invitational na Jakartě, i následný Major v Singapuru, kde bylo v plánu rozdat půl milionu dolarů, což je více než slušná částka.

ONE Esports ale, zdá se, plánuje zrušené akce z loňského roku přeci jen uskutečnit. Na několika stránkách o esportových turnajích se tak objevil první Major letošní sezony. 2021 ONE Esports Singapore Major se, jak název napovídá, uskuteční letos v Singapuru. Turnaj by se měl konat od 25. března do 4. dubna, prizepool je pak v plánované hodnotě 500 tisíc dolarů a mezi nejlepší týmy bude rozděleno i 2700 DPC bodů.

Akce je naplánovaná jako offline na singapurském stadionu, dá se ale očekávat, že bude pravděpodobně bez fanoušků.

ONE Esports ani PGL singapurský Major ještě oficiálně nezveřejnili ani nepotvrdili, jednotlivá data se tak mohou ještě měnit. Vzhledem k tomu, že je Dota Pro Circuit již ve třetím hracím týdnu, je však uskutečnění jarního Majoru velmi pravděpodobné.