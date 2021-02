Secret, Alliance a Nigma postupují na Major, o poslední místo zabojují OG, Liquid a Tundra

Tabulce nejvyšší evropské ligy dominoval tým Secret, který za celou dobu neprohrál jediný zápas a ztratil pouhé tři mapy. V posledním kole porazili Alliance tým Liquid a s pěti výhrami obsadili druhé místo, díky čemuž postupují do skupinové fáze Majoru. Třetím postupujícím je tým Nigma, ten ale postupuje pouze do turnaje o divokou kartu, účast na hlavním turnaji Majoru stále ještě nemá jistou.

Jistý osud už mají i poslední dva týmy, a to High Coast Esports s Ondřejem "Supream" Štarhou a Vikin.gg s Miroslavem "BOOM" Bičanem. Jedna, respektive dvě výhry, nestačily na udržení v divizi. Oba celky budou v příští sezóně soutěžit ve druhé divizi, mimo jiné i s Čechy z Hippomaniacs.

Jak vypadá boj o Major? • Foto liquipedia.net

O poslední místo na Majoru budou bojovat ještě tři týmy v tiebreakeru. OG, Liquid a Tundra Esports spolu budou hrát BO1 série do té doby, než jeden tým vyhraje dvakrát. Poražené celky zůstanou v první divizi i v další sezóně.

Odměny za pořadí:

1. místo - postup do play-off Majoru, 500 DPC bodů, 30 tisíc USD

2. místo - postup do skupinové fáze Majoru, 300 DPC bodů, 28 tisíc USD

3. místo - postup do Wild Card turnaje na Majoru, 200 DPC bodů, 27 tisíc USD

4. místo - postup do Wild Card turnaje na Majoru, 100 DPC bodů, 26 tisíc USD

5. místo - udržení v 1. divizi, 50 DPC bodů, 25 tisíc USD

6. místo - udržení v 1. divizi, 24 tisíc USD

7. místo - 23 tisíc USD 8. místo - 22 tisíc USD