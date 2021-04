MATUMBAMAN byl uveden na seznamu 30 pod 30 pro rok 2021

Šestadvacetiletý finský matador Lasse „MATUMBAMAN“ Urpalainen byl uveden v evropském seznamu 30 pod 30 v kategorii Sporty a hry pro rok 2021. MATUMBAMAN je aktuálně součástí týmu Secret, jenž dominoval Evropě po celý minulý rok. Od května do září 2020 vyhrál jeho tým všech devět turnajů, kterých se zúčastnil, přičemž každá finálová série skončila 3:0. Letos rovněž Secret dominovali evropské DPC lize, ve které neprohráli jedinou sérii. Aktuálně se týmu nedaří tolik jako dříve, na singapurském Majoru skončili po rozhodující prohře s konečnými šampiony Invictus Gaming čtvrtí.

Na seznam se dostali pouze dva další esportoví hráči, a to Mathieu „Zywoo“ Herbaut z CS:GO týmu Vitality a Luka „Perkz“ Perkovic, reprezentant League of Legends týmu Cloud9. Kromě profesionálních hráčů PC her se na seznamu objevili i fotbalista Marcus Rashford nebo viceprezident streamovací platformy Twitch Pontus Eskilsson. Pro hráče z týmu Secret je to již druhé velké ocenění. Na konci roku 2020 získal midlaner Michal „Nisha“ Jankowski cenu za nejlepšího PC hráče roku 2020 od Esports Awards.

Největším úspěchem finské hvězdy je bezesporu vítězství na The International 2017 s týmem Liquid. Dále vyhrál ještě 4 Majory a více než dvacet dalších turnajů.

Na seznam 30 pod 30 se v minulých letech dostalo hned několik Dota 2 hráčů. Mezi nimi byli Kuroky, ana, RAMZES666 nebo kapitán OG Jonan „Notail“ Sundstein, který se po svém prvním vítězství na TI dostal dokonce na seznam třiceti nejvlivnějších lidí pod 30 let v oblasti sportu a gamingu.