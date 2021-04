Laograc: Nejvíce se těšíme na Lidovej Gaming, s nimi je vždy zábava

V čem je nová sestava týmu BRUTE lepší než ta předchozí?

„Podle mě více trénujeme než minulé BRUTE a taky máme stabilnější sestavu.“

V jakých aspektech hry ses zlepšil oproti minulému splitu?

„V minulém splitu mi přišlo, že jsem se moc obětovával pro tým, až to bylo kontraproduktivní. Teď si rozhodně více věřím a nebojím se zkoušet nové věci, jako jsou třeba netradiční hrdinové na support pozici.“

Jak se ti líbil seriál DOTA: Dragon's Blood?

„Byl jsem mile překvapen, už jsem viděl pár filmových/seriálových adaptací na hru, které se moc nepovedly a musím říct, že DOTA: Dragon´s Blood mezi ně rozhodně nepatří. DOTA: Dragon´s Blood má pěkný příběh, do kterého se jako Dota hráč rychle vžijete.“

Čím by měla Dota lákat nové hráče?

„Podle mě je problém v samotné Dotě, dnešní mládež nechce hrát komplikované hry, kde musí odehrát alespoň 500 hodin, aby tu hru aspoň trochu pochopila. Dota by se musela celá od základu změnit, aby přitáhla masu mladých lidí, ale to by po tom ztratila svoje kouzlo.“

Který z tvých spoluhráčů je největší feeder?

„No jde o to, jaká je hra, když prohráváme tak jsem to já, protože se snažím držet na mapě nějakou vision a někdy u toho feednu. Ale když vyhráváme, je to Random, protože jeho strategie, jak vyhrát teamfight, je zavřít oči a naběhnout do pěti hrdinů, aby vytvořil prostor pro Sammiho a Urica.“

Čím se lišíte oproti jiným týmům?

„Určitě se lišíme tím, že jsme jeden z mála týmů, který má trenéra. Ještě k tomu náš trenér je ze Srbska, takže naše společné tréninky probíhají převážně v angličtině.“

Na který zápas ligy se nejvíce těšíš?

„Nejvíce se těším na Lidovej Gaming, protože je tam přátelská atmosféra a v zápase proti LG nikdy nejde o to jen vyhrát, ale i pobavit se.“

Které zahraniční týmy nejradši sleduješ? Čím tě inspirují?

„Nejraději sleduji americké týmy, jako jsou EG nebo Thunder Predator, protože je plno lidí podceňuje, a přitom patří mezi nejlepší týmy na světě. Líbí se mi především jak v NA nebo SA hrají jinou Dotu, než jsme tady v EU zvyklí. Je to dobrý zdroj inspirace především z herního hlediska.“

Jakých dalších soutěží se plánujete účastnit?

„Aktivně se přihlašujeme do různých turnajů a kvalifikací, jako je například DPC liga nebo i do místních CZ/SK turnajů a plánujeme v tom nadále pokračovat.“

Díky za rozhovor!